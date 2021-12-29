Об этом свидетельствуют свежие данные Государственной службы статистики Украины. Статистическое ведомство учитывало зарплаты только штатных работников в сентябре 2021 года.

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По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату до 7 000 гривен – 33,4% штатных работников. А вот зарплату в более 20 тысяч гривен начислили для 15,8% работников.

Какие зарплаты получают украинцы

от минимальной до 6 000 гривен – 16,1%;

от 6 000 до 7 000 гривен – 17,3%;

от 7 000 до 8 000 гривен – 7,3%;

от 8 000 до 9 000 гривен – 5,9%;

от 9 000 до 10 000 гривен – 5,3%;

от 10 000 до 11 000 гривен – 4,8%;

от 11 000 до 12 000 гривен – 4,3%;

от 12 000 до 13 000 гривен – 4,1%;

от 13 000 до 14 000 гривен – 3,6%;

от 14 000 до 15 000 гривен – 3,3%;

от 15 000 до 20 000 гривен – 12,2%;

от 20 000 до 25 000 гривен – 6,5%;

больше 25 000 гривен – 9,3%.



Зарплата штатных работников в Украине / Данные Госстата

Стоит понимать, что в статистику попали только те работники, которые официально трудоустроены и декларируют полную заработную плату. В то же время следует помнить, что в Украине немало людей работают неофициально или показывают не всю зарплату.

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Зарплаты в Украине: что нужно знать

Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 6 тысяч гривен. Есть разговоры, что в 2022 году ее повысят до 7 700 гривен, однако вместе с тем увеличится и инфляция. То есть глобально для украинцев ничего не изменится.

Между тем средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны. Это на 237 гривен больше по сравнению с октябрем (14 045 гривен)