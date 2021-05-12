Чем показательны майские показатели

Сейчас украинцы уже оформили 238 кредита на общую сумму в 200,70 миллионов гривен. Больше всего пользовался популярностью вторичный рынок недвижимости, в частности:

  • 71,34% займов выдали на вторичном рынке,
  • и только 28,66% на первичном.

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Уполномоченными банками рассматриваются 517 заявок на участие в программе на общую сумму 455,47 миллиона гривен, из которых 23,5% составляет первичный рынок и 76,5% вторичный,
говорится в сообщении Минфина.

Кто участвует в программе 

В государственной программе задействовано 21 регион и город Киев, рассказывают в Минфине.

Согласно предоставленным гражданами заявок на получение кредитов самыми активными областями Украины на прошлой неделе были:

  • Киев 36,16%,
  • Киевская область 26,71%,
  • Харьковская область 7,01%,
  • Львовская область 6%,
  • Ровенская область 3,95%.

14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и так далее,
говорят в Минфине. 

Кто принимает решение о предоставлении ипотечного кредита

Министерство отметило, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Требования к заемщику:

  • быть гражданином Украины,
  • возраст должен составлять до 50 лет,
  • не должен иметь собственного жилья площадью более 50 квадратных метров,
  • максимальный доход заемщика и членов семьи не должен превышать 10 средних зарплат в регионе, где расположен предмет ипотеки.

Инфографика Министерства финансов Украины

Что известно о программе "Доступная ипотека под 7%"

Государственная программа "Доступная ипотека 7%" разрабатывалась Министерством финансов с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов для широкого круга граждан Украины, утверждает Минфин.
Программа рассчитана на украинцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть частный дом или квартира, построены не ранее 2018 года.