Чем показательны майские показатели

Сейчас украинцы уже оформили 238 кредита на общую сумму в 200,70 миллионов гривен. Больше всего пользовался популярностью вторичный рынок недвижимости, в частности:

71,34% займов выдали на вторичном рынке,

и только 28,66% – на первичном.

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Уполномоченными банками рассматриваются 517 заявок на участие в программе на общую сумму 455,47 миллиона гривен, из которых 23,5% составляет первичный рынок и 76,5% – вторичный,

– говорится в сообщении Минфина.

Напомним! Запуск программы "Доступная ипотека под 7%" состоялся 1 марта 2021 года. Именно тогда были подписаны первые договоры.

Кто участвует в программе

В государственной программе задействовано 21 регион и город Киев, рассказывают в Минфине.

Согласно предоставленным гражданами заявок на получение кредитов самыми активными областями Украины на прошлой неделе были:

Киев – 36,16%,

– Киевская область – 26,71%,

– Харьковская область – 7,01%,

– Львовская область – 6%,

– Ровенская область – 3,95%.

14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и так далее,

– говорят в Минфине.

Кто принимает решение о предоставлении ипотечного кредита

Министерство отметило, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Требования к заемщику:

быть гражданином Украины,

возраст должен составлять до 50 лет,

не должен иметь собственного жилья площадью более 50 квадратных метров,

максимальный доход заемщика и членов семьи не должен превышать 10 средних зарплат в регионе, где расположен предмет ипотеки.

Инфографика Министерства финансов Украины