Чем показательны майские показатели
Сейчас украинцы уже оформили 238 кредита на общую сумму в 200,70 миллионов гривен. Больше всего пользовался популярностью вторичный рынок недвижимости, в частности:
- 71,34% займов выдали на вторичном рынке,
- и только 28,66% – на первичном.
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Уполномоченными банками рассматриваются 517 заявок на участие в программе на общую сумму 455,47 миллиона гривен, из которых 23,5% составляет первичный рынок и 76,5% – вторичный,
– говорится в сообщении Минфина.
Кто участвует в программе
В государственной программе задействовано 21 регион и город Киев, рассказывают в Минфине.
Согласно предоставленным гражданами заявок на получение кредитов самыми активными областями Украины на прошлой неделе были:
- Киев – 36,16%,
- Киевская область – 26,71%,
- Харьковская область – 7,01%,
- Львовская область – 6%,
- Ровенская область – 3,95%.
14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и так далее,
– говорят в Минфине.
Кто принимает решение о предоставлении ипотечного кредита
Министерство отметило, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
Требования к заемщику:
- быть гражданином Украины,
- возраст должен составлять до 50 лет,
- не должен иметь собственного жилья площадью более 50 квадратных метров,
- максимальный доход заемщика и членов семьи не должен превышать 10 средних зарплат в регионе, где расположен предмет ипотеки.
Инфографика Министерства финансов Украины
Что известно о программе "Доступная ипотека под 7%"Государственная программа "Доступная ипотека 7%" разрабатывалась Министерством финансов с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов для широкого круга граждан Украины, утверждает Минфин.
Программа рассчитана на украинцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть частный дом или квартира, построены не ранее 2018 года.