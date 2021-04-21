В Минфине оценили, сколько украинцев могут получить "карантинные" 8 тысяч гривен
По данным Министерства финансов Украины, на одноразовую "карантинную" материальную помощь правительство направило 1,4 миллиарда гривен. На эти деньги могут претендовать предприниматели и наемные работники, деятельность которых временно остановили на время пребывания области в красной зоне.
Источник:Минфин
Прием заявок на получение "карантинных" 8 тысяч гривен начался с 19 апреля 2021 года. Выплаты можно будет получить один раз в 2021 году.
Важно Смогут ли ФЛП из областей, которые вышли из красной зоны, получить 8 тысяч
По данным Минфина, помощью от государства воспользуются примерно 175 тысяч граждан. Для того, чтобы получить "карантинные" 8 тысяч гривен, надо зарегистрироваться через приложение или единый портал государственных услуг "Действие".
После заполнения заявления и проверки его в реестрах Пенсионного Фонда Украины предприниматели и наемные работники получат материальную помощь на свой личный счет.
Помощь ФЛП от государства: главное
- 24 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен.
- Повторные выплаты ввели после поручения президента Владимира Зеленского. Соответствующий закон вступил в силу 9 апреля.
- В то же время помощь ФЛП и наемные работники, пострадавшие из-за жесткого карантин, могут получить также от местных властей. Однако размер выплат определят на местах.
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