По данным Министерства финансов Украины, на одноразовую "карантинную" материальную помощь правительство направило 1,4 миллиарда гривен. На эти деньги могут претендовать предприниматели и наемные работники, деятельность которых временно остановили на время пребывания области в красной зоне.

Прием заявок на получение "карантинных" 8 тысяч гривен начался с 19 апреля 2021 года. Выплаты можно будет получить один раз в 2021 году.

Важно Смогут ли ФЛП из областей, которые вышли из красной зоны, получить 8 тысяч

По данным Минфина, помощью от государства воспользуются примерно 175 тысяч граждан. Для того, чтобы получить "карантинные" 8 тысяч гривен, надо зарегистрироваться через приложение или единый портал государственных услуг "Действие".

После заполнения заявления и проверки его в реестрах Пенсионного Фонда Украины предприниматели и наемные работники получат материальную помощь на свой личный счет.

Подробную инструкцию, как получить помощь через портал и приложение "Дия" – читайте в материале.

Помощь ФЛП от государства: главное