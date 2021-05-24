Махинационные схемы с соцвыплатами: сколько составляют ежемесячные убытки Украины

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что убытки от махинационных схем с социальными выплатами составляют миллиарды гривен в месяц. Он считает, что верификация государственных реестров Украины и их интеграция позволит предотвратить это.

Схемы с соцвыплатами в Украине

Правительство, парламент и отдельные должностные лица максимально поддерживают цифровую трансформацию, но есть проблемы с заинтересованными сторонами, чтобы Минцифре не удалось сделать определенные реформы, считает Федоров.

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Например, единый социальный реестр – это возможность верифицировать социальные выплаты и сделать так, чтобы соцвыплаты получали только те люди, которые их должны получать,

– рассказал Федоров.

Вице-премьер приводит пример, когда на имя пенсионеров, которых уже нет в живых, продолжают получать пенсию, или регистрируют ребенка во всех районах страны, чтобы он получал социальные выплаты в связи с рождением. Именно из-за таких схем Украина получает миллиардные убытки каждый месяц.

Причастен ли кто-то конкретно к схемам

Федоров рассказал, что существует более технологическая проблема в Украине, чем какой-то заговор. Поскольку, реестры на местах не взаимодействуют между собой. Он отметил, что в Пенсионном фонде и Министерстве социальной политики эту реформу сейчас активно проводят.

Планы правительства по устранению технологических проблем

Планируется, что реестры между собой будут синхронизироваться. То есть когда украинец будет приходить в определенный район, чтобы получать соцвыплаты, то в реестре будет видно получал он уже их и где именно. Следовательно, получить соцвыплаты дважды будет невозможно.

Потому что у нас есть люди, которые ездят на Bentley, два раза в месяц пересекают границу, чтобы путешествовать, и одновременно получают помощь по безработице,

– рассказал Федоров.

Федоров подчеркнул, что Министерство цифровой трансформации работает над верификацией данных госреестра и планирует закончить этот процесс до 2023 года.

Также на форуме "Украина 30" 18 мая 2021 года он заявлял, что к концу 2023 года Украина 100% государственных услуг необходимо предоставлять онлайн. В Минцифре хотят до конца 2023 года оцифровывать все госуслуги. Федоров подчеркнул, что эта цель является публичной и она консолидирует все министерства.

Ситуация с реестрами: сейчас и на момент создания Минцифры

Сейчас в Украине взаимодействуют между собой 70 реестров, а на момент создания Министерства цифровой трансформации Украины было только два реестра, которые взаимодействовали между собой. Также с начала работы министерства было улучшено качество данных во многих реестрах, отметил вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины.

Например, когда мы запустили приложение "Дия" и привязали к нему водительские удостоверения, с 9 миллионов свидетельств в реестре полный набор данных (ФИО, фотография и так далее) было только в 1,5 миллиона, остальные были верифицированы,

– рассказал Федоров.