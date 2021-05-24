Вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что убытки от махинационных схем с социальными выплатами составляют миллиарды гривен в месяц. Он считает, что верификация государственных реестров Украины и их интеграция позволит предотвратить это.
Правительство, парламент и отдельные должностные лица максимально поддерживают цифровую трансформацию, но есть проблемы с заинтересованными сторонами, чтобы Минцифре не удалось сделать определенные реформы, считает Федоров.
Например, единый социальный реестр – это возможность верифицировать социальные выплаты и сделать так, чтобы соцвыплаты получали только те люди, которые их должны получать, – рассказал Федоров.
Вице-премьер приводит пример, когда на имя пенсионеров, которых уже нет в живых, продолжают получать пенсию, или регистрируют ребенка во всех районах страны, чтобы она получала социальные выплаты в связи с рождением. Именно из-за таких схем Украина получает миллиардные убытки каждый месяц.
Причастен ли кто-то конкретно к схемам
Федоров рассказал, что существует более технологическая проблема в Украине, чем какой-то заговор. Поскольку, реестры на местах не взаимодействуют между собой. Он отметил, что в Пенсионном фонде и Министерстве социальной политики эту реформу сейчас активно проводят.
Планы правительства по устранению технологических проблем