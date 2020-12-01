Внедрение карантина выходного дня привело к тому, что экономика Украины потеряла примерно 0,2% ВВП, то есть почти 300 миллионов долларов. Если введут полный локдаун, общее падение в 2020 году составит больше, чем ожидали – 5 – 6%.

Последствия карантина выходного дня

О том, как карантин влияет на украинскую экономику, и что будет при условии введения локдауна, в интервью LIGA.net рассказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.

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Карантин выходного дня привел к потере примерно 0,2% ВВП. А это примерно 300 миллионов долларов,

– отметил Сологуб.

Если такие ограничения продолжат, экономика недосчитается 0,4%.

Экономическое оживление в 3 квартале

Заместитель главы НБУ рассказал также, что 3 квартал превзошел все ожидания. Темп роста розничного товарооборота в Украине был выше по сравнению с несколькими десятками стран, в том числе и развитыми. По промпроизводству и ВВП Украина посередине, то есть на лучших позициях, чем почти вся Западная Европа, но хуже, чем Азия.

"В третьем квартале мы видели очень серьезное улучшение потребительских настроений. Это было заметно по туризму, покупкам новых авто, рынку недвижимости, ритейлу. Дальше многое зависит от того, как это повлияет на эпидемиологические показатели", – рассказал Сологуб.

Что будет в случае введения локдауна

Экономист также рассказал, как на экономику может повлиять внедрение локдауна.

Полный локдаун усугубит падение ВВП в этом году до 5 – 6%,

– уточнил Сологуб.

Напомним, ранее НБУ ожидал сокращения на уровне 4 – 5%.

По словам Сологуба, Нацбанк прогнозирует, что в 2021 год и в Украине, и в мире будет годом восстановления экономики.

Обратите внимание! Ранее заместитель главы Офиса Президента Украины Юлия Ковалив заявила, что из-за эпидемии коронавируса экономика Украины в 2020 году упадет не более чем на 5%. Это более оптимистичный показатель, чем ожидали ранее.