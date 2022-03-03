Сколько Украина получила денежной поддержки в условиях войны: в НБУ назвали сумму

Украина от международных организаций и стран-партнеров суммарно получила уже 15 миллиардов долларов помощи. Об этом рассказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Глава регулятора отметил, что международные партнеры взяли обязательство по выделению значительных объемов финансирования на укрепление обороноспособности, поддержку экономики Украины и гуманитарные вопросы.

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По нашим оценкам, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка достигает более 15 миллиардов долларов в эквиваленте, из них более 5 миллиардов долларов – непосредственно в бюджет,

– говорится в заявлении Шевченко.