Глава регулятора отметил, что международные партнеры взяли обязательство по выделению значительных объемов финансирования на укрепление обороноспособности, поддержку экономики Украины и гуманитарные вопросы.
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По нашим оценкам, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка достигает более 15 миллиардов долларов в эквиваленте, из них более 5 миллиардов долларов – непосредственно в бюджет,
– говорится в заявлении Шевченко.
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