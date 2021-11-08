Сколько Украина должна выплатить по госдолгу до конца года: данные Минфина
Источник:Министерство финансов Украины
До конца года Украина должна выплатить более 85 миллиардов гривен согласно данным Министерства финансов. В ноябре нужно будет вернуть кредиторам более чем 11 миллиардов гривен больше, чем в декабре.
Платежи по госдолгу до конца 2021 года
Согласно графику помесячных платежей по государственному долгу Минфина по действующим договорам по состоянию на 1 ноября необходимо выплатить 85,47 миллиарда гривен до конца года, из которых:
- по-внутреннему долгу – 75,40 миллиарда гривен,
- по-внешнему – 10,07 миллиардов гривен.
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Выплаты по госдолгу в ноябре
В ноябре выплаты будут более чем на 11 миллиардов гривен больше, чем в декабре. Поэтому в ноябре Украина должна выплатить 48,41 миллиарда гривен, из которых:
- по-внутреннему долгу – 41,14 миллиарда гривен,
- по-внешнему – 7,27 миллиарда гривен.
Выплаты по госдолгу в декабре
Выплаты в декабре составят 37,06 миллиарда гривен, из которых по-внутреннему долгу – 34,27 миллиарда гривен, по-внешнему – 2,79 миллиарда гривен.
Прогноз выплат по госдолгу до 2024 года
- Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022 году до 438,5 миллиарда гривен. Сумма выросла на 12,7 миллиарда гривен.
- Что касается выплат по госдолгу в 2023 году, то в Минфине их оценили в 341 миллиарда гривен.
- В 2024 году – в 325,8 миллиарда гривен.