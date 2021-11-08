Сколько Украина должна выплатить по госдолгу до конца года: данные Минфина

Согласно графику помесячных платежей по государственному долгу Минфина по действующим договорам по состоянию на 1 ноября необходимо выплатить 85,47 миллиарда гривен до конца года, из которых:

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Выплаты по госдолгу в ноябре

Всего за 2021 год выплаты по госдолгу составят 593,89 миллиарда гривен.

В ноябре выплаты будут более чем на 11 миллиардов гривен больше, чем в декабре. Поэтому в ноябре Украина должна выплатить 48,41 миллиарда гривен, из которых:

по-внутреннему долгу – 41,14 миллиарда гривен,

по-внешнему – 7,27 миллиарда гривен.

Выплаты по госдолгу в декабре

Выплаты в декабре составят 37,06 миллиарда гривен, из которых по-внутреннему долгу – 34,27 миллиарда гривен, по-внешнему – 2,79 миллиарда гривен.