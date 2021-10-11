Сколько Украина должна будет выплатить по госдолгу до 2024 года: прогноз Минфина

В Министерстве финансов повысили прогноз выплат по госдолгу в 2022 году на почти 13 миллиардов гривен. Что касается общего прогноза на текущий год, то он остался без изменений.

Прогноз выплат по госдолгу до 2024 года

Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022 году до 438,5 миллиарда гривен. Сумма выросла на 12,7 миллиарда гривен.

до 438,5 миллиарда гривен. Сумма выросла на 12,7 миллиарда гривен. Что касается выплат по госдолгу в 2023 году , то в Минфине их оценили в 341 миллиарда гривен.

, то в Минфине их оценили в 341 миллиарда гривен. В 2024 году – в 325,8 миллиарда гривен.

Обратите внимание Международные резервы Украины сократились после пиковых выплат по госдолгу

Госдолг-2021

Вместе с тем прогноз выплат по госдолгу в текущем году остался без изменений – 596 миллиардов гривен. По внутреннему долгу – 446,05 миллиарда гривен.

Выплаты в октябре – декабре 2021 года

На обслуживание государственного долга Украины в первом полугодии 2021 года была направлена каждая восьмая гривна с доходов бюджета страны.

Прогноза выплат по госдолгу в октябре – декабре 2021 года повышен на 3,35 миллиарда гривен против сентябрьских данных – до 128,1 миллиарда гривен.