Прогноз выплат по госдолгу до 2024 года

Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022 году до 438,5 миллиарда гривен. Сумма выросла на 12,7 миллиарда гривен.

Что касается выплат по госдолгу в 2023 году , то в Минфине их оценили в 341 миллиарда гривен.

В 2024 году – в 325,8 миллиарда гривен.

Обратите внимание Международные резервы Украины сократились после пиковых выплат по госдолгу

Госдолг-2021

Вместе с тем прогноз выплат по госдолгу в текущем году остался без изменений – 596 миллиардов гривен. По внутреннему долгу – 446,05 миллиарда гривен.

Обратите внимание! На обслуживание государственного долга Украины в первом полугодии 2021 года была направлена каждая восьмая гривна с доходов бюджета страны.

Выплаты в октябре – декабре 2021 года

Прогноза выплат по госдолгу в октябре – декабре 2021 года повышен на 3,35 миллиарда гривен против сентябрьских данных – до 128,1 миллиарда гривен.

Прогноз в октябре был снижен Минфином на 0,31 миллиарда гривен – до 43,18 миллиарда гривен.

Что касается прогноза в ноябре , то его наоборот повысили на 3,58 миллиарда гривен – до 47,97 миллиарда гривен.

В декабре – на 0,07 миллиарда гривен, до 36,96 миллиарда гривен.