Топливные схемы

Самой распространенной теневой топливной схеме в Украине, со слова главы Налоговой милиции, которая более известна, как Государственная фискальная служба Мельника, является ввоз не акцизной продукции. Потом такую продукцию подмешивают к бензину, чтобы получить более высокоактивное топливо.

Обратите внимание Глава ГФС Вадим Мельник отчитался о результатах борьбы с теневым рынком спирта и алкоголя

Они делают его название и спецификацию такими, что не подпадает под акциз, и завозят как подакцизный. Вот за счет чего они демпингуют, это схема,

– объясняет глава ДФС.

Как государство борется с теневыми схемами

Мельник отмечает, что нужно бороться не с конкретным заправкой, которая использует различные теневые схемы, а системно бороться с самим явлением. Ведь это не просто явление – это целая сеть, из-за которой Украина теряет или малые деньги.

Однако, в ДФС рассказали, что за 4 месяца 2021 года сотрудниками службы уже было изъято 35,6 тысячи тонн незаконно произведенных горюче-смазочных материалов на сумму более 1 миллиард гривен, выявлено 10 незаконных производств ГСМ.

Сколько теряет сейчас Украина через теневые схемы

Ущерб бюджету от так называемых "бочек" достигает 4 миллиардов гривен в год.

Что касается теневых схем, то бюджет теряет около 12 – 15 миллиардов гривен в год.

Ситуация с топливом в Украине сейчас выглядит, со слов Мельника, следующим образом:

Происходит ввоз топлива вне таможенного контроля, с сокрытием от таможенного контроля уже готовой продукции.

Происходит ввоз продуктов и присадок, которые можно использовать для того, чтобы получить более высокооктановый бензин в больших объемах, чтобы потом продать его по значительно более высокой цене.