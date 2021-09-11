Сколько на самом деле стоит жизнь в Польше: опыт и советы украинки за рубежом

В последнее время многие украинцы выезжают за границу в поисках лучшей жизни и большего заработка. Однако несмотря на высокий уровень жизни, расходы соответственно также большие. Именно поэтому Экономика 24 решила пообщаться с украинкой, которая уже около четырех лет живет и работает в соседней стране.

Работа в Польше

Винничанка Юлия Пирожик приехала в Польшу в 2017 году и рассказывает, что сначала было очень трудно без знания языка, друзей или знакомых в новой стране. "Сначала, конечно, не удалось устроиться по профессии парикмахером, поэтому пришлось работать на складах и заправке", – рассказывает украинка.

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Работа на складе

На складе Leroy Merlin (село под городом Лодзь) в 2017 году украинка получала 9 злотых (около 62,5 гривны) в час. Работа была посменная 5 дней по 12 часов и 1 день – 8 часов. Смены были дневные и ночные и чередовались через неделю.

Склад телевизоров в городе Гожув, где за час платили по 10 – 11 злотых (около 70 гривен).

Опыт работы на заправке

В 2019 году Юлия устроилась работать на заправку. Там она работала по 12 часов по гибкому графику. Были не только дневные, но и ночные смены. Украинка рассказывает, что подобная работа была тяжелая не только психологически, но и физически. Ведь ночью нужно было выходить на улицу, если в это время были клиенты.

"Сначала, конечно, не удалось устроиться по профессии парикмахером, поэтому пришлось работать на складах и заправке", – рассказывает украинка / Фото – коллаж 24 канала

Работа по профессии – парикмахером

Сейчас Юлия работает в парикмахерской 3 дня в неделю, но иногда получается и в другие дни. Зарплата – зависит от количества клиентов, ведь девушка получает 40% от той суммы, оставляют клиенты. Месячная зарплата составляет 2 тысячи злотых в месяц (почти 13,9 тысячи гривен), ведь девушка уже наработала свою базу клиентов. Также Юлия еще дополнительно может подзаработать, приняв клиентов дома.

В конце получается и отложить, и за квартиру заплатить, хорошо питаться, и какие-то развлечения себе позволить,

– делится девушка.

Сейчас в Польше девушка работает по специальности – парикмахером / Фото – из личного архива Юлии

Какая зарплата может быть у заробитчан

По словам девушки минимальная зарплата в Польше, на какую могут рассчитывать заробитчане – 3,7 злотых (около 95 гривен) без вычета налога, который составляет 30%. Однако Юлия рассказывает, что многие работают неофициально и соответственно не платят налоги.

Если взять, к примеру, что в месяц вы отработаете 296 часов, столько работала девушка ранее на складах, а за один час получаете 14 злотых (чуть более 97 гривен), то 4 144 злотых (почти 28,8 тысячи гривен) вполне может быть ваш месячный доход. Но украинка сразу отмечает, что такое количество часов очень истощает организм и работа не из легких.

Досуг и развлечения

Согласно данным Центрального статистического офиса Польши средняя зарплата в стране – около 5,5 тысячи злотых (более 38,2 тысячи гривен).

Юлия рассказала журналистам Экономики 24, что с ее месячным доходом она вполне может себе позволить поход в кино или даже в ресторан.

Поход в кино . Выгоднее покупать билет за три дня до сеанса, ведь тогда он будет стоить 12,9 злотых (почти 90 гривен), за два дня – 16,9 злотых (более 117 гривен), в день сеанса – 21,9 злотых (чуть больше 152 гривен).

. Выгоднее покупать билет за три дня до сеанса, ведь тогда он будет стоить 12,9 злотых (почти 90 гривен), за два дня – 16,9 злотых (более 117 гривен), в день сеанса – 21,9 злотых (чуть больше 152 гривен). Поход в ресторан. Юлия рассказывает, что, например, последний поход в ресторан в городе Познань ей обошелся в 90 злотых (почти 625 гривен). Девушка заказывала крем-суп, салат с рыбой, тартар из лосося и бокал белого вина. Однако рассказывает, что вполне реально поесть в заведении и за 50 злотых (около 347 гривен) на одного.

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Мобильная связь и интернет

Ежемесячно Юлия тратит 35 злотых (около 243 гривен) на мобильную связь и интернет (безлимитные смс, звонки, интернет) от оператора Play.

Что касается домашнего интернета, то с ним ситуация несколько сложнее. Юлия рассказывает, что за время, пока живет в Польше сменила более 12 квартир и ни в одной не было фактически домашнего интернета. То есть он был подведен, но нужно было самостоятельно искать мастера, который бы все настроил и самостоятельно заниматься оплатой этих услуг, как и собственно будущего тарифа.

Ежемесячно Юлия тратит 35 злотых (около 243 гривен) на мобильную связь и интернет / Фото – Pexels

Проезд в общественном транспорте

Преимущественно Юлия пользуется общественным транспортом, а одна поездка на автобусе обходится ей в 3 злотых (почти 21 гривна). Если покупать проездной, то это будет стоить 110 злотых (почти 766 гривен) в месяц. Также в Польше действуют скидки на проездные билеты – 50% для студентов.

Билет выходного дня, который действует с вечера пятницы до утра понедельника и является безлимитным на все виды транспорта. Он может быть, как на одного (28 злотых, что составляет чуть более 194 гривен), так и групповой, например для пятерых – 40 злотых (почти 278 гривен).

Также можно воспользоваться различными мобильными приложениями. Например, Юлия пользуется приложением moBILET. В нем можно выбрать вид транспорта и оплатить услугу онлайн. Поэтому, если вы еще не достаточно хорошо знаете язык и у вас языковой барьер, то подобные приложения пригодятся. К тому же на цену билета это никак не влияет.

Штрафы за неоплаченный проезд

Делится Юлия и неприятным опытом. Однажды девушка попала на контролеров, решив немного сэкономить, проехавшись "зайцем". Штраф тогда составил 105 злотых плюс стоимость не приобретенного билета. Поэтому в целом 108 злотых (около 750 гривен). Однако штраф лучше оплатить в первую неделю, ведь потом его сумма возрастет до 160 злотых (в пределах 1,1 тысячи гривен).

Стоимость жилья

Цены на жилье в Польше отличаются, так же как и в Украине. Минимум, который придется заплатить за однокомнатную квартиру ("кавалерку") - тысяча злотых (почти 7 тысяч гривен). За коммунальные услуги – около от 300 до 500 злотых (2 – 3,5 тысячи гривен). Сейчас Юлия снимает двухкомнатную квартиру: спальня и кухня-студия в новостройке за 1,4 тысячи злотых (чуть больше 9,7 тысячи гривен) и коммунальные услуги – 600 злотых (почти 4,2 тысячи гривен). Вместе месячная рента за квартиру составляет 2 тысячи злотых (почти 14 тысяч гривен).

Койко-место / хостел

Юлия рассказывает, что все зароботчане, когда приезжают в Польшу, сначала арендуют койко-место. Это может быть хостел, или же квартира. В каждой комнате такой квартиры обычно расположены по 3 – 4 кровати. Стоимость койко-места в месяц – минимум 500 злотых (около 3,5 тысячи злотых). По мнению девушки, более дешевый вариант вряд ли удастся найти.

Согласно данным сайта Numbeo аренда жилья в Варшаве в среднем на 62,27% выше, чем в Киеве.

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Медицина

Государственная страховка

Украинка рассказывает, что в Польше все кто работает легально обязательно должны быть зарегистрированы в государственной страховой компании ZUC. В Польше, как и в Украине, чтобы записаться на прием к профильному врачу для начала нужно попасть к семейному врачу, который уже и выпишет направление, учитывая ваши симптомы.

Однако в такой системе существуют некоторые минусы. Ведь вполне возможна ситуация, когда у вас болит живот, однако к профильному врачу вас могут записать через месяц, или два, из-за отсутствия свободных мест. В таком случае придется идти к частным врачам.

В Польше все кто работают легально обязательно должны быть зарегистрированы в государственной страховой компании ZUC / Фото – Pexels

Покрывает ли страховка ZUC лечения

Девушка делится собственным опытом и рассказывает, что во время последнего похода к частному врачу ей назначили операцию и она изрядно переволновалась. Ведь понимала, что возможно ей придется заплатить за нее немалую сумму, однако в больнице ее заверили, что ZUC покроет все расходы.

И действительно она не потратила ни одного злотого, а государственная страховая покрыла расходы полного стационара в хороших условиях и саму операцию. Вместе с тем, например, ее знакомой дали в больнице список того, что необходимо купить, хотя она тоже была зарегистрирована в ZUC.

Как приобрести лекарства в Польше

Что касается стоимости лекарств, то они в Польше тоже достаточно дорогие. К тому же приобрести лекарства в соседней стране без рецепта не получится, в отличие от Украины. То же касается и гормональных контрацептивов.

Юлия делится с журналистами 24 канала ситуацией, когда она хотела приобрести витамин В12, а ей отказали, поскольку девушка не имела рецепта. Рецепт, который выпишет врач, будет привязан к так называемому кодификационного кода – Pesel.

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