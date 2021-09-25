Сколько стоит жить в Чехии: история украинца за рубежом

Бытует мнение, что в странах Европейского Союза жить намного дешевле, чем в Украине, из-за более высоких зарплат. Поэтому Экономика 24 решила пообщаться с украинцем, который уже около восьми лет живет и работает в Чехии наравне с чехами.

Львовянин Роман Билык рассказывает, что, получив образование в Украине, в 2013 году уехал в Чехию, чтобы получить специальность еще там. "Преимуществом образования в Чехии является свободный доступ на рынок труда, который я имею благодаря чешскому диплому", – делится парень.

Читайте также Сколько на самом деле стоит жизнь в Польше: опыт и советы украинки за рубежом

Сначала, перед поездкой в ​​Чехию, Роман закончил полугодовые языковые курсы, поскольку в государственных ВУЗах можно получить образование независимо от гражданства бесплатно, но обучение будет на чешском языке. Парень рассказывает, что выбирал между государственными и частники вузов и остановился в конце на специальности международная экономика в коммерческом учреждении.

Поскольку уже имел два высших образования в Украине, меня заинтересовала специальность международная экономика в коммерческом ВУЗе, поэтому выбор пал именно на него. Система образования очень похожа на украинскую, однако преподаватели довольно лояльны. У студента всегда есть возможность найти время на подработку,

– делится Роман.

Работа в Чехии

"Окончив ВУЗ, я начал искать работу в банковской сфере. В процессе поиска пробовал другие направления, но предложили работу в IТ-поддержке. Зарплата была интересной и решил попробовать себя в этой сфере", – рассказывает парень.

Впоследствии, через два года, набравшись опыта, он перешел в другую фирму, где работает почти пять лет. После восьми лет жизни в Праге, получив изменение в рабочем контракте на постоянный хоум-офис, парень переехал в Карловы Вары, где работает сейчас.

Работа в IT

Роман отмечает что если люди открывают, то они привязаны к конкретному месту работы, а чтобы сменить работу должны получить разрешение (если едут легально).

Сейчас Роман работает в IТ-поддержке. Работник в этой сфере может рассчитывать на зарплату от 45 тысяч крон (около 55,2 тысячи гривен). Также мы спросили и про то, какая в стране минимальная и средняя зарплата.

Средняя зарплата в Чехии – 35 тысяч крон (почти 43 тысячи гривен), однако уплатив налог останется около 28,3 тысячи крон (чуть более 34,7 тысячи гривен), в Праге 40 тысяч крон (около 49 тысяч гривен) и 32 тысячи крон (чуть больше 39 тысячи крон) соответственно.

в Чехии – 35 тысяч крон (почти 43 тысячи гривен), однако уплатив налог останется около 28,3 тысячи крон (чуть более 34,7 тысячи гривен), в Праге 40 тысяч крон (около 49 тысяч гривен) и 32 тысячи крон (чуть больше 39 тысячи крон) соответственно. Минимальная зарплата в Чехии – 15,2 тысячи крон (около 18,6 тысячи гривен), или 90 крон (чуть больше 110 гривен) в час.

в Чехии – 15,2 тысячи крон (около 18,6 тысячи гривен), или 90 крон (чуть больше 110 гривен) в час. Налог с зарплаты составляет около 21%.

Работник в сфере IT в Чехии может рассчитывать на зарплату от 45 тысяч крон (около 55,2 тысячи гривен) / Фото – Pexels

Транспорт

Согласно данным Чешского статистического управления (ČSÚ) во II квартале 2021 года средняя зарплата в Чехии до вычета налогов была на уровне 38 275 крон (почти 47 тысячи гривен)

Передвижение на автомобиле. Роман рассказывает, что литра бензина А-95 стоит 33 кроны (чуть более 40 гривен). Отметьте, что в Украине средняя стоимость литра бензина А-95 22 сентября составляла 30,19 гривны. Также мы решили узнать во сколько обойдется покупка собственного автомобиля. Согласно данным сайта Numbeo, приобрести собственное авто среднего класса, например Volkswagen Golf 1.4 90 KW, стоить около 633 тысяч гривен.

Общественный транспорт

Разовый билет в городе Прага – 32 кроны (около 39 гривен) на 30 минут, в Карловых Варах – 20 крон (около 24 гривен) на 30 минут. Также билеты делятся на дневные, трехдневные и недельные. Парень отмечает, что все билеты и проездные действительны на любой общественный транспорт.

Если кто-то планирует приехать надолго, то удобно делать проездной: есть именные и неименные (дорогие). В Праге я всегда брал месячный именной – 36,5 тысячи крон (10 крон в день),

– делится Роман.

Развлечения

Парень отмечает, что цена билета в кино будет зависеть от фильма и может варьироваться от 100 до 200 крон (в пределах 122 – 245 гривен).

будет зависеть от фильма и может варьироваться от 100 до 200 крон (в пределах 122 – 245 гривен). Отдых в заведении со слов Романа может обойтись порядка 500 – 600 крон (около 613 – 736 гривен), а вот последний раз чек в ресторане на двоих ему обошелся в 2,7 тысячи крон на двоих (чуть более 3,3 тысячи гривен).

Интересно Где дешевле жить: в Чехии или в Украине – инфографика

Мобильная связь и интернет

Роман рассказывает, что мобильная связь и интернет в Чехии – одни из самых дорогих в Европе. Если просто пополнять сим-карту, то можно уложиться в 250 крон (почти 307 гривен). В такой стартовый пакет будут входить звонки, смс в сети и 1,2 гигабайта интернет.

Домашний интернет

В Чехии подключение домашнего интернета, как правило, бесплатное, а модем часто предлагают с тарифом в рассрочку. То есть каждый месяц доплачиваешь какую-то часть вместе с основным платежом, рассказывает Роман. Цена интернета со скоростью от 20 мегабайт в секунду будет стартовать от 250 крон в месяц.

Стартовый пакет в Чехии вполне возможно приобрести за 250 крон (почти 307 гривен) / Фото – Pexels

Сейчас он пользуется 5G интернетом со скоростью 50 мегабайт в секунду. На него он тратит 400 крон (около 500 гривен) в месяц и платит еще 50 крон (около 61 гривны) за антенну в рассрочку. Однако рассказывает, что можно было сразу за нее заплатить 6 тысяч крон (около 7,3 тысячи гривен), но вариант платить в рассрочку ему удобнее.

Медицина

В Чехии, если ты официально трудоустроен, то страховка вычитается из заработной платы. Главная государственная страховая компания в Чехии называется VZP. Стандартное социальное страхование, как в Украине, подчеркивает парень.

Он говорит, что оно покрывает все обследования по направлению от терапевта. А также неотложную помощь. Роман имел дело с врачами за это время и дважды обращался с болями в ушах без направления и страховая покрывала все расходы.

Коммерческая медицинская страховка

Парень рассказывает, что те, кто официально не устроен, могут купить страховку в дочерней компании PVZP. Ее цена будет стартовать от 15 тысяч крон (почти 18,4 тысячи гривен).

Жилье и коммунальные услуги

Что касается аренды жилья, то в Чехии она зависит от региона, а в связи с коронавирусом цены на аренду сильно упали, поскольку большинство квартир которые сдавались посуточно, перешли в долгосрочную аренду, рассказывает украинец.

Коммунальные платежи

Средняя цена однокомнатной квартиры в Праге – 11 тысяч крон (около 13,5 тысячи гривен) без учета коммунальных услуг, по словам украинца.

Коммунальные платежи за однокомнатную квартиру будут варьироваться от 2 до 2,5 тысячи крон (2,4 – 3 тысячи гривен). Роман отмечает, что все зависит от дома, поскольку в старых домах фонд ремонта может быть очень высок.

Сейчас парень живет в двухкомнатной квартире и коммунальные платежи ему обходятся в 4,5 тысячи крон (вода, свет, отопление, лифт, коридор, мусора и так далее, но еще тысяча крон – бассейн, сауны, тренажерный зал в доме и тысяча крон – рецепция, охрана). "То есть по факту сама коммуналка – 2,5 тысячи крон", – рассказывает Роман.

Полезно Как экономно жить в Чехии: лайфхак для украинских заробитчан

Сумма в которую обходится жизнь в Чехии

Продуктовая корзина . Парень рассказывает, что если готовить дома, то недельные расходы составят 500 – 600 крон (в пределах 613 – 736 гривен). В целом он тратит где-то 1 – 1,5 тысячи крон в неделю на друга (около 1,2- 1,8 тысячи гривен).

. Парень рассказывает, что если готовить дома, то недельные расходы составят 500 – 600 крон (в пределах 613 – 736 гривен). В целом он тратит где-то 1 – 1,5 тысячи крон в неделю на друга (около 1,2- 1,8 тысячи гривен). Жилье и интернет : ипотека – 12 тысяч крон (чуть больше 14,7 тысячи гривен), коммунальные платежи и интернет – около 5 тысяч крон (около 6,1 тысячи гривен).

: ипотека – 12 тысяч крон (чуть больше 14,7 тысячи гривен), коммунальные платежи и интернет – около 5 тысяч крон (около 6,1 тысячи гривен). Дополнительные расходы. На развлечения, досуг, встречи с друзьями в заведении и так далее парень в месяц тратит около 20 – 25 тысяч крон (в пределах 24,5 – 30,7 тысячи гривен).