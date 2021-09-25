Львовянин Роман Билык рассказывает, что, получив образование в Украине, в 2013 году уехал в Чехию, чтобы получить специальность еще там. "Преимуществом образования в Чехии является свободный доступ на рынок труда, который я имею благодаря чешскому диплому", – делится парень.

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Сначала, перед поездкой в ​​Чехию, Роман закончил полугодовые языковые курсы, поскольку в государственных ВУЗах можно получить образование независимо от гражданства бесплатно, но обучение будет на чешском языке. Парень рассказывает, что выбирал между государственными и частники вузов и остановился в конце на специальности международная экономика в коммерческом учреждении.

Поскольку уже имел два высших образования в Украине, меня заинтересовала специальность международная экономика в коммерческом ВУЗе, поэтому выбор пал именно на него. Система образования очень похожа на украинскую, однако преподаватели довольно лояльны. У студента всегда есть возможность найти время на подработку,

– делится Роман.

Работа в Чехии

"Окончив ВУЗ, я начал искать работу в банковской сфере. В процессе поиска пробовал другие направления, но предложили работу в IТ-поддержке. Зарплата была интересной и решил попробовать себя в этой сфере", – рассказывает парень.

Впоследствии, через два года, набравшись опыта, он перешел в другую фирму, где работает почти пять лет. После восьми лет жизни в Праге, получив изменение в рабочем контракте на постоянный хоум-офис, парень переехал в Карловы Вары, где работает сейчас.

Роман отмечает что если люди открывают рабочую визу , то они привязаны к конкретному месту работы, а чтобы сменить работу должны получить разрешение (если едут легально).

Работа в IT

Сейчас Роман работает в IТ-поддержке . Работник в этой сфере может рассчитывать на зарплату от 45 тысяч крон (около 55,2 тысячи гривен). Также мы спросили и про то, какая в стране минимальная и средняя зарплата.

Средняя зарплата в Чехии – 35 тысяч крон (почти 43 тысячи гривен), однако уплатив налог останется около 28,3 тысячи крон (чуть более 34,7 тысячи гривен), в Праге 40 тысяч крон (около 49 тысяч гривен) и 32 тысячи крон (чуть больше 39 тысячи крон) соответственно.

Минимальная зарплата в Чехии – 15,2 тысячи крон (около 18,6 тысячи гривен), или 90 крон (чуть больше 110 гривен) в час.

Налог с зарплаты составляет около 21%.

Работник в сфере IT в Чехии может рассчитывать на зарплату от 45 тысяч крон (около 55,2 тысячи гривен) / Фото – Pexels

Согласно данным Чешского статистического управления (ČSÚ) во II квартале 2021 года средняя зарплата в Чехии до вычета налогов была на уровне 38 275 крон (почти 47 тысячи гривен)

Транспорт

Передвижение на автомобиле. Роман рассказывает, что литра бензина А-95 стоит 33 кроны (чуть более 40 гривен). Отметьте, что в Украине средняя стоимость литра бензина А-95 22 сентября составляла 30,19 гривны. Также мы решили узнать во сколько обойдется покупка собственного автомобиля. Согласно данным сайта Numbeo , приобрести собственное авто среднего класса, например Volkswagen Golf 1.4 90 KW, стоить около 633 тысяч гривен.

Общественный транспорт

Разовый билет в городе Прага – 32 кроны (около 39 гривен) на 30 минут, в Карловых Варах – 20 крон (около 24 гривен) на 30 минут. Также билеты делятся на дневные, трехдневные и недельные. Парень отмечает, что все билеты и проездные действительны на любой общественный транспорт.

Если кто-то планирует приехать надолго, то удобно делать проездной: есть именные и неименные (дорогие). В Праге я всегда брал месячный именной – 36,5 тысячи крон (10 крон в день),

– делится Роман.

Развлечения

Парень отмечает, что цена билета в кино будет зависеть от фильма и может варьироваться от 100 до 200 крон (в пределах 122 – 245 гривен).

Отдых в заведении со слов Романа может обойтись порядка 500 – 600 крон (около 613 – 736 гривен), а вот последний раз чек в ресторане на двоих ему обошелся в 2,7 тысячи крон на двоих (чуть более 3,3 тысячи гривен).

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Мобильная связь и интернет

Роман рассказывает, что мобильная связь и интернет в Чехии – одни из самых дорогих в Европе. Если просто пополнять сим-карту, то можно уложиться в 250 крон (почти 307 гривен). В такой стартовый пакет будут входить звонки, смс в сети и 1,2 гигабайта интернет.

Домашний интернет

В Чехии подключение домашнего интернета, как правило, бесплатное, а модем часто предлагают с тарифом в рассрочку. То есть каждый месяц доплачиваешь какую-то часть вместе с основным платежом, рассказывает Роман. Цена интернета со скоростью от 20 мегабайт в секунду будет стартовать от 250 крон в месяц.

Стартовый пакет в Чехии вполне возможно приобрести за 250 крон (почти 307 гривен) / Фото – Pexels

Сейчас он пользуется 5G интернетом со скоростью 50 мегабайт в секунду. На него он тратит 400 крон (около 500 гривен) в месяц и платит еще 50 крон (около 61 гривны) за антенну в рассрочку. Однако рассказывает, что можно было сразу за нее заплатить 6 тысяч крон (около 7,3 тысячи гривен), но вариант платить в рассрочку ему удобнее.

Медицина

В Чехии, если ты официально трудоустроен, то страховка вычитается из заработной платы. Главная государственная страховая компания в Чехии называется VZP . Стандартное социальное страхование, как в Украине, подчеркивает парень.

Он говорит, что оно покрывает все обследования по направлению от терапевта. А также неотложную помощь. Роман имел дело с врачами за это время и дважды обращался с болями в ушах без направления и страховая покрывала все расходы.

Коммерческая медицинская страховка

Парень рассказывает, что те, кто официально не устроен, могут купить страховку в дочерней компании PVZP . Ее цена будет стартовать от 15 тысяч крон (почти 18,4 тысячи гривен).

Жилье и коммунальные услуги

Что касается аренды жилья, то в Чехии она зависит от региона, а в связи с коронавирусом цены на аренду сильно упали, поскольку большинство квартир которые сдавались посуточно, перешли в долгосрочную аренду, рассказывает украинец.

Средняя цена однокомнатной квартиры в Праге – 11 тысяч крон (около 13,5 тысячи гривен) без учета коммунальных услуг, по словам украинца.

Коммунальные платежи

Коммунальные платежи за однокомнатную квартиру будут варьироваться от 2 до 2,5 тысячи крон (2,4 – 3 тысячи гривен) . Роман отмечает, что все зависит от дома, поскольку в старых домах фонд ремонта может быть очень высок.

Сейчас парень живет в двухкомнатной квартире и коммунальные платежи ему обходятся в 4,5 тысячи крон (вода, свет, отопление, лифт, коридор, мусора и так далее, но еще тысяча крон – бассейн, сауны, тренажерный зал в доме и тысяча крон – рецепция, охрана). "То есть по факту сама коммуналка – 2,5 тысячи крон", – рассказывает Роман.

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Сумма в которую обходится жизнь в Чехии

Продуктовая корзина . Парень рассказывает, что если готовить дома, то недельные расходы составят 500 – 600 крон (в пределах 613 – 736 гривен). В целом он тратит где-то 1 – 1,5 тысячи крон в неделю на друга (около 1,2- 1,8 тысячи гривен).

Жилье и интернет : ипотека – 12 тысяч крон (чуть больше 14,7 тысячи гривен), коммунальные платежи и интернет – около 5 тысяч крон (около 6,1 тысячи гривен).

Дополнительные расходы . На развлечения, досуг, встречи с друзьями в заведении и так далее парень в месяц тратит около 20 – 25 тысяч крон (в пределах 24,5 – 30,7 тысячи гривен).