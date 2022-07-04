Курс валют в банках

По данным "Минфина" , 4 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 35,20 гривны за доллар при покупке (+10 копеек). В то время как продают валюту в банках за 35,70 гривны за доллар, с пятницы (1 июля) не изменился.

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Евро банки покупают за 36,50 гривны ( – 5 копеек), а продают в среднем за 37,30 гривны за евро ( – 20 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,37 гривны ( – 7 копеек), а продают – за 35,50 гривны ( – 4 копейки), по данным finance.ua.

– – – Евро колеблется на уровне: покупка – 36,78 гривны (– 29 копеек) и продажа – 37,03 гривны (– 4 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,40 гривны ( – 4 копейки), а продажа – 35,51 гривны ( – 4 копейки).

– – – Евро продают по 36,80 гривны ( – 20 копеек), а покупают за 37,05 гривны ( – 15 копеек).

Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации

Инфляция в Украине достигла 18% в годовом исчислении. Однако в НБУ заверили, что украинцы могут не бояться гиперинфляции – это очень нереалистичный сценарий. В то же время регулятор прогнозирует инфляцию в 20% по итогам текущего года.

В Нацбанке также рассказали, как агрессивное поднятие учетной ставки (до 25%) повлияет на обычных украинцев: депозиты должны стать более прибыльными, в то же время сильного влияния на кредиты это решение не будет.

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