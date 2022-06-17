Сколько стоит бензин, газ и дизель на АЗС 17 июня
Источник:"Минфин"
Средняя цена литра бензина А-95 17 июня составляет 50,78 гривны, дизеля – 56,62 гривны за литр, газа – 42,50. гривны за литр. Какая цена топлива на разных АЗС, читайте дальше.
Цена топлива на АЗС 17 июня
На заправках "WOG":
- бензин А-95 – 51 гривна за литр,
- дизельное топливо – 57 гривны за литр,
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На заправках "ОККО":
- бензин А-95 –51 гривну за литр,
- дизельное топливо – 57 гривны за литр,
- автогаз – 42 гривны за литр.
На заправках "Укрнефть":
- бензин А-95 – 50 гривен за литр,
- дизельное топливо – 55 гривен за литр.
На заправках "Авиас":
- бензин А-95 – 50 гривен за литр,
- бензин А-92 – 49 гривны за литр,
- дизельное топливо – 55 гривны за литр,
- автогаз – 41,92 гривны за литр.
На заправках "Shell":
- бензин А-95 – 50,99 гривны за литр,
- дизельное топливо – 57,99 гривны за литр.
На заправках "UPG":
- дизельное топливо – 56 гривны за литр.
На заправках "Укр-Петроль":
- бензин А-95 – 51 гривну за литр,
- дизельное топливо – 57,50 гривны за литр.
На заправках Mango:
- бензин А-95 – 51,99 гривны за литр,
- дизельное топливо – 57,99 гривны за литр.
Предельная цена Минэкономики
Напомним, что 14 июня Минэкономики обнародовало среднюю стоимость для литра бензина – 25,82 гривны и дизельного топлива – 22,09 гривны за литр, из которых высчитывается предельная цена реализации топлива в розницу во второй декаде июня.
Так что с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,82 гривны за литр, на "обычное" ДТ – 29,09 гривны за литр.
Что будет с ценами на горючее: прогнозы
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Нацбанка
НБУ в своем макроэкономическом прогнозе отметил, что цены на бензин стабилизируются, но будут высокими. "В то же время мировые цены на нефть остаются высокими – выросли до 121 доллара за баррель. В результате ожидается стабилизация цен на топлива, однако на высоком уровне", – говорится в прогнозе.
- Чиновников и экспертов
Чиновники и эксперты во время эфира одного из украинских телеканалов спрогнозировали дефицит топлива в Украине до конца войны. Он возник из-за усложнения логистики, роста цен на горючее в мире и уничтожения наших запасов нефтепродуктов страной-агрессоркой.
По словам директора центра исследований энергетики Александра Харченко, цена топлива в Украине будет теперь европейская. Ориентир – 1,5 евро за литр, а это почти 46 гривен за литр по курсу НБУ.
Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн прогнозирует, что в августе – сентябре наступит сезонный пик потребления.
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Причины дефицита топлива в Украине: кратко
- Из-за массовых прицельных ракетных ударов со стороны страны-агрессорки были разрушены нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. К примеру, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
- Проблемы с логистикой. Следует заметить, что из-за блокирования захватчиками портов Украины государство не может импортировать нефть морским путем.
- Соответственно, цена логистики выросла, поскольку топливо приходится везти через западные границы Украины.
- Решение правительства отменить акциз, уменьшить НДС с 20% до 7%, а впоследствии и отменить госрегулирование цен, в известной степени стабилизировали ситуацию.
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