Цена топлива на АЗС 17 июня

На заправках "WOG":

бензин А-95 – 51 гривна за литр,

дизельное топливо – 57 гривны за литр,

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На заправках "ОККО":

бензин А-95 –51 гривну за литр,

дизельное топливо – 57 гривны за литр,

автогаз – 42 гривны за литр.

На заправках "Укрнефть":

бензин А-95 – 50 гривен за литр,

дизельное топливо – 55 гривен за литр.

На заправках "Авиас":

бензин А-95 – 50 гривен за литр,

бензин А-92 – 49 гривны за литр,

дизельное топливо – 55 гривны за литр,

автогаз – 41,92 гривны за литр.

На заправках "Shell":

бензин А-95 – 50,99 гривны за литр,

дизельное топливо – 57,99 гривны за литр.

На заправках "UPG":

дизельное топливо – 56 гривны за литр.

На заправках "Укр-Петроль":

бензин А-95 – 51 гривну за литр,

дизельное топливо – 57,50 гривны за литр.

На заправках Mango:

бензин А-95 – 51,99 гривны за литр,

дизельное топливо – 57,99 гривны за литр.

Обратите внимание! В целом цена топлива в одной сети АЗС в разных областях Украины идентична. Также выше приведены официальные цены, которые операторы публикуют на своих сайтах.

Предельная цена Минэкономики

Напомним, что 14 июня Минэкономики обнародовало среднюю стоимость для литра бензина – 25,82 гривны и дизельного топлива – 22,09 гривны за литр, из которых высчитывается предельная цена реализации топлива в розницу во второй декаде июня.

Так что с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,82 гривны за литр, на "обычное" ДТ – 29,09 гривны за литр.

Что будет с ценами на горючее: прогнозы

Нацбанка

НБУ в своем макроэкономическом прогнозе отметил, что цены на бензин стабилизируются, но будут высокими. "В то же время мировые цены на нефть остаются высокими – выросли до 121 доллара за баррель. В результате ожидается стабилизация цен на топлива, однако на высоком уровне", – говорится в прогнозе.

Чиновников и экспертов

Чиновники и эксперты во время эфира одного из украинских телеканалов спрогнозировали дефицит топлива в Украине до конца войны. Он возник из-за усложнения логистики, роста цен на горючее в мире и уничтожения наших запасов нефтепродуктов страной-агрессоркой.

По словам директора центра исследований энергетики Александра Харченко, цена топлива в Украине будет теперь европейская. Ориентир – 1,5 евро за литр, а это почти 46 гривен за литр по курсу НБУ.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн прогнозирует, что в августе – сентябре наступит сезонный пик потребления.

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Причины дефицита топлива в Украине: кратко

Из-за массовых прицельных ракетных ударов со стороны страны-агрессорки были разрушены нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. К примеру, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Проблемы с логистикой. Следует заметить, что из-за блокирования захватчиками портов Украины государство не может импортировать нефть морским путем.

Соответственно, цена логистики выросла, поскольку топливо приходится везти через западные границы Украины.

Решение правительства отменить акциз, уменьшить НДС с 20% до 7%, а впоследствии и отменить госрегулирование цен, в известной степени стабилизировали ситуацию.

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