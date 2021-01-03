В течение 2020 года объемы транзита российского газа через Украину снизились на 38%, если сравнивать с 2019 годом. Всего за прошлый год Украина транспортировала 55,8 миллиарда кубометров.

О том, сколько Украина транспортировала российского газа в Европу, рассказал оператор Украинской газотранспортной системы на своем официальном сайте.

К слову Сербия начала получать российский газ в обход Украины

Всего в течение 2020 года Украина транспортировала 55,8 миллиарда кубометров газа. Если сравнивать, в 2019 году этот показатель составлял 89,6 миллиарда кубометров.

Каким странам Украина больше всего транспортировала газ:

Словакия – 38,5 миллиарда кубометров,

Венгрия – 9,6 миллиарда кубометров,

Польша – 3,8 миллиарда кубометров,

Молдова – 3 миллиарда кубометров,

Румыния – 0,9 миллиарда кубометров.

К слову, в течение 2020 года Украина импортировала 15,9 миллиарда кубометров. Это и объясняет, почему главным импортером российского газа стала Словакия, ведь именно у нее наше государство перекупает голубое топливо для собственных нужд.

Означает ли это, что Украина "недозаработала"? Совсем нет. Контракт между Украиной и Россией на транзит газа предусматривает, что в 2020 году Украина должна была транспортировать 65 миллиардов кубометров. Даже если транзит не добрал 9,2 миллиарда кубометров, Россия все равно за них заплатила всю сумму, как за транзит. В то же время с 2021 года снижается объем гарантированного транзита. В течение следующих двух лет Украина по договоренностям должна транспортировать лишь по 40 миллиардов кубометров российского газа.

Почему снижаются объемы транзита: