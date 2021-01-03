В 2020 году Украина более чем на треть уменьшила транзит российского газа
В течение 2020 года объемы транзита российского газа через Украину снизились на 38%, если сравнивать с 2019 годом. Всего за прошлый год Украина транспортировала 55,8 миллиарда кубометров.
О том, сколько Украина транспортировала российского газа в Европу, рассказал оператор Украинской газотранспортной системы на своем официальном сайте.
К слову Сербия начала получать российский газ в обход Украины
Всего в течение 2020 года Украина транспортировала 55,8 миллиарда кубометров газа. Если сравнивать, в 2019 году этот показатель составлял 89,6 миллиарда кубометров.
Каким странам Украина больше всего транспортировала газ:
- Словакия – 38,5 миллиарда кубометров,
- Венгрия – 9,6 миллиарда кубометров,
- Польша – 3,8 миллиарда кубометров,
- Молдова – 3 миллиарда кубометров,
- Румыния – 0,9 миллиарда кубометров.
К слову, в течение 2020 года Украина импортировала 15,9 миллиарда кубометров. Это и объясняет, почему главным импортером российского газа стала Словакия, ведь именно у нее наше государство перекупает голубое топливо для собственных нужд.
Означает ли это, что Украина "недозаработала"?
Совсем нет. Контракт между Украиной и Россией на транзит газа предусматривает, что в 2020 году Украина должна была транспортировать 65 миллиардов кубометров. Даже если транзит не добрал 9,2 миллиарда кубометров, Россия все равно за них заплатила всю сумму, как за транзит.
В то же время с 2021 года снижается объем гарантированного транзита. В течение следующих двух лет Украина по договоренностям должна транспортировать лишь по 40 миллиардов кубометров российского газа.
Почему снижаются объемы транзита:
- Прежде всего из-за строительства газопроводов в обход Украины. В 2020 году Россия начала поставлять в обход Украины газ в Турцию, Болгарию и Сербию.
- Еще одна причина – снижение спроса Европейского Союза на российский газ, в том числе и в условиях пандемии и карантинных ограничений, а также из-за значительных запасов газа в европейских хранилищах.
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