Заробитчане в 2020 году перевели в Украину более 12 миллиардов долларов. По сравнению с 2019 годом эта сумма выросла на 200 миллионов.

Источник: НБУ

Трудовые мигранты несмотря на карантин в январе – декабре 2020 года перевели в Украину большую сумму, чем за аналогичный период предыдущего года.

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От работников суммарно поступило 12,121 миллиардов долларов, что на 200 миллионов долларов больше, чем в 2019 году (было 11,921 миллиардов).

Каким путем заробитчане переводили деньги

через корсчета банков – 4,7 миллиарда долларов. Для сравнения в 2019 году было 3,8 миллиарда;

через международные платежные системы – 2,69 миллиарда долларов, было – 2,2 миллиарда;

неформальными каналами – 4,7 миллиарда долларов, было – 5,8 миллиарда.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Что известно о денежных переводах мигрантов из-за рубежа

В Нацбанке напомнили, что частные денежные переводы считают доходом домохозяйств , который поступает от других домохозяйств из-за рубежа.

, который поступает от других домохозяйств из-за рубежа. Переводы могут осуществляться как официально – через банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так и неофициально – путем передачи наличных денег и других материальных ценностей от одних людей к другим.

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Обратите внимание! Ранее Кабинет Министров предложил предоставлять финансовую помощь для создания бизнеса украинским работникам, которые вернулись домой. Максимальная сумма помощи может составлять до 150 тысяч гривен.