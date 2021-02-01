Несмотря на карантин переводы заробитчан в 2020 году ощутимо выросли: сумма
Заробитчане в 2020 году перевели в Украину более 12 миллиардов долларов. По сравнению с 2019 годом эта сумма выросла на 200 миллионов.
Источник: НБУ
Трудовые мигранты несмотря на карантин в январе – декабре 2020 года перевели в Украину большую сумму, чем за аналогичный период предыдущего года.
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От работников суммарно поступило 12,121 миллиардов долларов, что на 200 миллионов долларов больше, чем в 2019 году (было 11,921 миллиардов).
Каким путем заробитчане переводили деньги
- через корсчета банков – 4,7 миллиарда долларов. Для сравнения в 2019 году было 3,8 миллиарда;
- через международные платежные системы – 2,69 миллиарда долларов, было – 2,2 миллиарда;
- неформальными каналами – 4,7 миллиарда долларов, было – 5,8 миллиарда.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Что известно о денежных переводах мигрантов из-за рубежа
- В Нацбанке напомнили, что частные денежные переводы считают доходом домохозяйств, который поступает от других домохозяйств из-за рубежа.
- Переводы могут осуществляться как официально – через банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так и неофициально – путем передачи наличных денег и других материальных ценностей от одних людей к другим.
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