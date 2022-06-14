Сколько продлится в Украине дефицит топлива: прогноз экспертов

Чиновники и эксперты прогнозируют дефицит топлива в Украине до конца войны. Он возник из-за усложнения логистики, роста цен на горючее в мире и уничтожения наших запасов нефтепродуктов страной-агрессором.

Импорт горючего из Европы С началом полномасштабной войны Украина потеряла собственное производство бензина и дизеля. Так что сейчас все топливо – преимущественно импорт из Европы. Количество бензовозов, пересекающих границу, возросло в 20 раз.

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Горючее в Украину импортируют с помощью автотранспорта и железной дороги. Им помогают речные танкеры по Дунаю.

У нас позавчера (11 июня – 24 канал) был суточный рекорд импортированного ресурса в страну – 30 тысяч тонн,

– сообщила первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Сейчас работники заправок объясняют, что когда горючего мало, они прекращают продажу за наличные. Топливный дефицит продолжается.

Цена горючего

, что оккупанты и дальше пытаются уничтожать украинские запасы нефтепродуктов и разрушать пути поставки. Также мировые цены на горючее растут из-за санкций в отношении российской нефти.

Импорт горючего в Украину увеличивается и уже бьет рекорды. Эксперты также подчеркивают, что Европа с такими украинскими аппетитами не справляется.

Нам приходится выгрызать буквально завоз,

– рассказывает эксперт по рынку нефтепродуктов Сергей Куюн.

Дешевого топлива больше не будет. По словам директора центра исследований энергетики Александра Харченко, дешевого топлива больше не будет. Он считает, что в Украине теперь цена на топливо – европейская. Ориентир – 1,5 евро за литр, а это почти 46 гривен за литр по курсу НБУ.

Средняя цена горючего на АЗС

Согласно данным, предоставленным Консалтинговой группой "А-95" по состоянию на 13 июня, средняя розничная цена горючего на АЗС составляет:

бензин А-95 – 50,29 гривны за литр,

бензин А-92 – 49,48 гривны за литр,

дизельное топливо – 56,63 гривны за литр,

автогаз – 42,52 гривны за литр.

Источник: "Минфин"

Почему возник дефицит топлива: коротко

Из-за массовых прицельных ракетных ударов со стороны страны-агрессора были разрушены нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. К примеру, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Проблемы с логистикой. Следует заметить, что из-за блокирования захватчиками портов Украины, страна не может импортировать нефть морским путем.

Соответственно, цена логистики выросла, поскольку топливо приходится везти через западные границы Украины.

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