Как продавали валюту в апреле 2021 года

Согласно с аналитикой НБУ украинцы продали за месяц коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2245,5 миллиона долларов и купило на 1699,6 миллиона долларов. Чистая продажа валюты составила 545,9 миллиона долларов , из-за чего был зафиксирована рекордная месячная продажа валюты с начала 2020 года.

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Напомним , что безналичные операции по купли-продажи валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года.

Инфографика Национального банка Украины

Сколько продало валюты население с начала 2021 года

Всего продали валюты на 7284,0 миллиона долларов.

Купили на 6364,3 миллиона долларов.

Чистая продажа составила – 919,6 миллиона долларов.

Динамика покупки и продажи с января по апрель 2021

Данные НБУ о наличном рынке в 2021 году / Инфографика РБК – Украина

Как продавали валюту украинцы в 2020 году