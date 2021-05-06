Как продавали валюту в апреле 2021 года
Согласно с аналитикой НБУ украинцы продали за месяц коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2245,5 миллиона долларов и купило на 1699,6 миллиона долларов. Чистая продажа валюты составила 545,9 миллиона долларов, из-за чего был зафиксирована рекордная месячная продажа валюты с начала 2020 года.
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Инфографика Национального банка Украины
Сколько продало валюты население с начала 2021 года
- Всего продали валюты на 7284,0 миллиона долларов.
- Купили на 6364,3 миллиона долларов.
- Чистая продажа составила – 919,6 миллиона долларов.
Динамика покупки и продажи с января по апрель 2021
Данные НБУ о наличном рынке в 2021 году / Инфографика РБК – Украина
Как продавали валюту украинцы в 2020 году
- Всего продали валюты за год на 19 241,5 миллиона долларов.
- Купили же украинцы в 2020 году валюты на 18 004,4 миллиона долларов.
- Чистая продажа составила – 1 237,1 миллиона долларов.
Отметим, что Нацбанк в течение марта 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 50 миллионов долларов, однако, при этом, не покупал на межбанке валюту.