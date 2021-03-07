Женщин больше чем мужчин: какая доля бизнеса принадлежит украинкам
Накануне Международного женского дня YouControl опубликовал исследование, в котором отметил, что в украинском бизнесе женщин больше чем мужчин. В течение последнего года на 25 000 женщин больше открыли ФЛП.
Источник:YouControl
Кого больше в украинском бизнесе: женщин или мужчин
Согласно статистике онлайн-сервиса YouControl, что ссылается в своем исследовании на данные ЕГР, доля открытых ФОП женщинами составила на 5% больше предприятий, открытых мужчинами. Стоит отметить, что в целом, за последние 4 года, в Украине присутствует тенденция, когда женщины открывают ФОПы чаще мужчин.
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Бизнес в Украине: последние 10 лет
Всего было открыто – около 2,8 миллиона бизнесов, из них:
- ФОПов – 2,276 миллиона
- компаний (коммерческих организационно-правовых форм) – 497 тысячи
Активнее всего бизнес открывали в 2018 году
Меньше всего – в 2012 году и 2014 году
Женщины в украинском бизнесе
За последние 10 лет женщины становились на 1% чаще предпринимателями чем мужчины, а в целом открыли на 25 тысяч ФОПов больше.
За 2020 год на 5% больше женщин стали предпринимателями, чем мужчины.
Суммарно за последнее десятилетие мужчины почти втрое опережают женщин в открытии компаний: 320 тысяч против 129 тысяч.
Разрыв между бизнесом открытым мужчинами и женщинами
За 10 лет разрыв между количеством открытых компаний мужчинами и женщинами мало менялось из года в год. Однако, некоторые изменения все же возможно проследить.
- В 2010 году разрыв составлял 40%
- В 2015 году – 38%
- В 2020 году – почти 36%.
Согласно рейтингу The Global Gender Gap Index 2020 rankings, пока ни одна из стран мира не достигла гендерного равноправия / Фото Unsplash
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Почему женщины чаще открывали ФОП: мнения женщин
- Анна Сахно – экономист Центра экономической стратегии. По мнению госпожи Сахно, такую тенденцию можно проследить в Украине из-за того, что ФОП больше подходит к сферам отраслей в которых обычно реализуют себя женщины.
ФОП – это легальный фриланс. Женщины зарабатывают как переводчицы, SMM-менеджерки, внештатные журналистки, копирайтеры, репетиторы и тому подобное. К тому же ФОП гораздо легче зарегистрировать и дешевле обслуживать, эта форма больше подходит начинающим,
– Анна Сахно.
Экономист также считает, что в целом женское предпринимательство набирает обороты не только в Украине, но и во всем мире. Благодаря такой тенденции строится мощное комьюнити женщин в бизнесе, а значительной мерой этому способствует активизация женских общественных организаций. Так женщины осваивают новые отрасли экономики, где целесообразнее регистрировать компании: это, например, туристические агентства, юридические и финансовые услуги.
Женское предпринимательство набирает обороты не только в Украине, но и в мире. В нашей стране за последние годы появилось большое количество программ по поддержке именно женского бизнеса как от местных, так и от международных партнеров,
– экономист Центра экономической стратегии.
- Ярослава Кравченко – основательница "Дикого театра", ведущая амбассадор международного движения солидарности за гендерное равенство "HeForShe" считает, что сокращение разрыва прежде всего свидетельствует о том, что общество развивается.
К сожалению, принципы равенства не так быстро усваиваются обществом, как бы того хотелось. Но сдвиги есть,
– Ярослава Кравченко
Инфлюенсер считает, что такую тенденцию, по увеличению количества женщин в бизнесе, мы можем наблюдать благодаря большому количеству образовательных проектов, художественных и социальных, которые рассказывают женщинам о возможности, учат лидерству, учат строить свое.
Чем дальше – женщины становятся смелее и начинают свое предпринимательство хотя бы с ФОП. Среди моего окружения – половина управленцев крутых проектов– именно женщины,
– Кравченко.
Госпожа Кравченко приводит пример бренда "Зарина", который основан в 1998 году и стартапы с инициативами, что происходили в 2010 годах, а именно: "Патент.бот", "Все свои", "Таблеточки". Ведь за всеми этими проектами стоят женские лица.
"А в том, что женщин среди бенефициаров самых богатых бизнес Украины всего 3%, негативную роль играет и традиция, и стереотипы, существующие в обществе. Женщины у нас креативные, гибкие, знакомые, им хватает всего, кроме, возможно, смелости", – добавляет инфлюенсерка.
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11 компаний из ТОП-330 крупнейших по объему выручки в 2019 году, где единственным бенефициаром указана женщина:
- ЧП "Укрпалетсистем"
- ООО "Альянс Ойл Украина"
- АО "Фармак"
- ООО "Евростандарт"
- ООО "Свисс КРОНО"
- ООО "стоим"
- ЧП "Олияр"
- ООО "Брокард Украина"
- ООО "Юниверсал Фиш Компани"
- ПАО "Пологовский маслоэкстракционный завод"
- ЧП "Торговый дом" Майола "
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