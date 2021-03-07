Накануне Международного женского дня YouControl опубликовал исследование, в котором отметил, что в украинском бизнесе женщин больше чем мужчин. В течение последнего года на 25 000 женщин больше открыли ФЛП.

Кого больше в украинском бизнесе: женщин или мужчин

Согласно статистике онлайн-сервиса YouControl, что ссылается в своем исследовании на данные ЕГР, доля открытых ФОП женщинами составила на 5% больше предприятий, открытых мужчинами. Стоит отметить, что в целом, за последние 4 года, в Украине присутствует тенденция, когда женщины открывают ФОПы чаще мужчин.

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Бизнес в Украине: последние 10 лет

Всего было открыто – около 2,8 миллиона бизнесов, из них:

ФОПов – 2,276 миллиона

компаний (коммерческих организационно-правовых форм) – 497 тысячи

Активнее всего бизнес открывали в 2018 году

Меньше всего – в 2012 году и 2014 году

По двух последних лет, то в "коронакризовому" 2020 году, по сравнению с 2019 годом, открыто почти на 6% меньше ФОПов и на 25% меньше компаний. Но это все равно значительно больше, чем в 2014 году.

Женщины в украинском бизнесе

За последние 10 лет женщины становились на 1% чаще предпринимателями чем мужчины, а в целом открыли на 25 тысяч ФОПов больше.

За 2020 год на 5% больше женщин стали предпринимателями, чем мужчины.

Суммарно за последнее десятилетие мужчины почти втрое опережают женщин в открытии компаний: 320 тысяч против 129 тысяч.

Стоит отметить, что в 10% компаний конечный бенефициарный владелец до сих пор не раскрыт из-за отсутствия данных в реестре.

Разрыв между бизнесом открытым мужчинами и женщинами

За 10 лет разрыв между количеством открытых компаний мужчинами и женщинами мало менялось из года в год. Однако, некоторые изменения все же возможно проследить.

В 2010 году разрыв составлял 40%

В 2015 году – 38%

В 2020 году – почти 36%.

Согласно рейтингу The Global Gender Gap Index 2020 rankings, пока ни одна из стран мира не достигла гендерного равноправия / Фото Unsplash

Интересно. Украина в международном рейтинге гендерного равенства The Global Gender Gap Index 2020 rankings заняла 59 место из 152 стран. Первую же строчку возглавила Исландия, а закрыла список Боливия. Согласно данным Всемирного экономического форума, для достижения гендерного равенства в мировой экономике понадобится еще около 250 лет. А глобальный паритет в оплате труда вероятно будет достигнуто лишь в 2277 году.

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Почему женщины чаще открывали ФОП: мнения женщин

Анна Сахно – экономист Центра экономической стратегии. По мнению госпожи Сахно, такую тенденцию можно проследить в Украине из-за того, что ФОП больше подходит к сферам отраслей в которых обычно реализуют себя женщины.

ФОП – это легальный фриланс. Женщины зарабатывают как переводчицы, SMM-менеджерки, внештатные журналистки, копирайтеры, репетиторы и тому подобное. К тому же ФОП гораздо легче зарегистрировать и дешевле обслуживать, эта форма больше подходит начинающим,

– Анна Сахно.

Экономист также считает, что в целом женское предпринимательство набирает обороты не только в Украине, но и во всем мире. Благодаря такой тенденции строится мощное комьюнити женщин в бизнесе, а значительной мерой этому способствует активизация женских общественных организаций. Так женщины осваивают новые отрасли экономики, где целесообразнее регистрировать компании: это, например, туристические агентства, юридические и финансовые услуги.

Женское предпринимательство набирает обороты не только в Украине, но и в мире. В нашей стране за последние годы появилось большое количество программ по поддержке именно женского бизнеса как от местных, так и от международных партнеров,

– экономист Центра экономической стратегии.

Ярослава Кравченко – основательница "Дикого театра", ведущая амбассадор международного движения солидарности за гендерное равенство "HeForShe" считает, что сокращение разрыва прежде всего свидетельствует о том, что общество развивается.

К сожалению, принципы равенства не так быстро усваиваются обществом, как бы того хотелось. Но сдвиги есть,

– Ярослава Кравченко

Инфлюенсер считает, что такую тенденцию, по увеличению количества женщин в бизнесе, мы можем наблюдать благодаря большому количеству образовательных проектов, художественных и социальных, которые рассказывают женщинам о возможности, учат лидерству, учат строить свое.

Чем дальше – женщины становятся смелее и начинают свое предпринимательство хотя бы с ФОП. Среди моего окружения – половина управленцев крутых проектов– именно женщины,

– Кравченко.

Госпожа Кравченко приводит пример бренда "Зарина", который основан в 1998 году и стартапы с инициативами, что происходили в 2010 годах, а именно: "Патент.бот", "Все свои", "Таблеточки". Ведь за всеми этими проектами стоят женские лица.

"А в том, что женщин среди бенефициаров самых богатых бизнес Украины всего 3%, негативную роль играет и традиция, и стереотипы, существующие в обществе. Женщины у нас креативные, гибкие, знакомые, им хватает всего, кроме, возможно, смелости", – добавляет инфлюенсерка.

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11 компаний из ТОП-330 крупнейших по объему выручки в 2019 году, где единственным бенефициаром указана женщина:

ЧП "Укрпалетсистем"

ООО "Альянс Ойл Украина"

АО "Фармак"

ООО "Евростандарт"

ООО "Свисс КРОНО"

ООО "стоим"

ЧП "Олияр"

ООО "Брокард Украина"

ООО "Юниверсал Фиш Компани"

ПАО "Пологовский маслоэкстракционный завод"

ЧП "Торговый дом" Майола "

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