Доступным кредитованием под 5%, 7% или 9% уже воспользовались более 7500 предпринимателей. Программу планируют продолжить в 2021 году.

Также ее расширят. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Более 7000 бизнесов

По его словам, сейчас уже более 7500 различных бизнесов по всей стране получили 17 миллиардов гривен.

Введен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита,

– отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что продолжают действовать налоговые каникулы для ФЛП первой группы. До июня их освобождают от уплаты единого социального взноса.

Отметим! Более 190 миллионов гривен от суммы за последнюю неделю составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. Еще 217,6 миллиона гривен – выданные банками инвестиционные кредиты.

Что такое программа "Доступные кредиты 5-7-9"