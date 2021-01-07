"Доступные кредиты 5-7-9%": сколько предпринимателей воспользовались программой
Доступным кредитованием под 5%, 7% или 9% уже воспользовались более 7500 предпринимателей. Программу планируют продолжить в 2021 году.
Также ее расширят. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
К теме "Доступные кредиты 5-7-9%": сколько составляет общая сумма займов программы
Более 7000 бизнесов
По его словам, сейчас уже более 7500 различных бизнесов по всей стране получили 17 миллиардов гривен.
Введен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита,
– отметил Шмыгаль.
Также он добавил, что продолжают действовать налоговые каникулы для ФЛП первой группы. До июня их освобождают от уплаты единого социального взноса.
Что такое программа "Доступные кредиты 5-7-9"
- Президент Украины Владимир Зеленский инициировал государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для поддержки проектов украинских микро- и малых предприятий.
- Ставки 5%, 7% или 9% по кредитам зависят от срока деятельности бизнеса, а также от его размера.
- Будет снижаться ставка на 0,5% годовых за каждого наемного работника, однако не более, чем до 5% годовых.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter