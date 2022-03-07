Сколько потеряли российские олигархи: красноречивые цифры

7 марта 2022 , 14:54
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Источник:

Центр противодействия дезинформации

Российские олигархи, контролирующие большинство отраслей экономики страны, теряют на войне с Украиной миллиарды долларов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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Российские олигархи "беднеют"

  • Больше всего за 12 дней войны в Украине потерял олигарх Вагит Алекперов – владелец "Лукойл". Его состояние обвалилось вдвое на 10,5 миллиарда долларов.
  • Владелец "Северсталь" Алексей Мордашов потерял 5,6 млрд долларов.
  • Геннадий Тимченко из Volga Group потерял 4,6 миллиарда долларов.
  • Владимир Потанин, владелец "Норникеля" и самый богатый человек России, потерял 4,5 миллиарда долларов.
  • Михаил Фридман ("Альфа-банк") и Роман Абрамович (Millhouse LLC) оба потеряли по 2 миллиарда долларов.

Сколько потеряли российские олигархи от начала войны с Украиной / Инфографика 24 канала

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Автор: Юлія Поскробок