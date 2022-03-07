Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Российские олигархи "беднеют"

Больше всего за 12 дней войны в Украине потерял олигарх Вагит Алекперов – владелец "Лукойл". Его состояние обвалилось вдвое на 10,5 миллиарда долларов.

Владелец "Северсталь" Алексей Мордашов потерял 5,6 млрд долларов.

Геннадий Тимченко из Volga Group потерял 4,6 миллиарда долларов.

Владимир Потанин, владелец "Норникеля" и самый богатый человек России, потерял 4,5 миллиарда долларов.

Михаил Фридман ("Альфа-банк") и Роман Абрамович (Millhouse LLC) оба потеряли по 2 миллиарда долларов.