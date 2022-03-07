Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Российские олигархи "беднеют"
- Больше всего за 12 дней войны в Украине потерял олигарх Вагит Алекперов – владелец "Лукойл". Его состояние обвалилось вдвое на 10,5 миллиарда долларов.
- Владелец "Северсталь" Алексей Мордашов потерял 5,6 млрд долларов.
- Геннадий Тимченко из Volga Group потерял 4,6 миллиарда долларов.
- Владимир Потанин, владелец "Норникеля" и самый богатый человек России, потерял 4,5 миллиарда долларов.
- Михаил Фридман ("Альфа-банк") и Роман Абрамович (Millhouse LLC) оба потеряли по 2 миллиарда долларов.
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