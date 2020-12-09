В Минэкономики подсчитали экономические потери от карантина выходного дня
Министерство развития экономики уверяет, что экономические потери от карантина выходного дня составили менее 0,1% от годового ВВП. Основной удар пришелся на малый и средний бизнес.
О том, как карантин выходного дня повлияет на экономическую ситуацию, Министерство развития экономики рассказало в месячном обзоре экономической активности.
Интересно В Минэкономики спрогнозировали падение ВВП в начале 2021 года
По данным Минэкономики, карантин выходного дня, который ранее нельзя было спрогнозировать, не окажет значительного влияния на общие экономические итоги года.
По оценке, карантин выходного дня будет стоить Украине 0,04% - 0,06% от ВВП в годовом разрезе. Всего за год объем валового внутреннего продукта упадет на 4,8% – 5%.
Если говорить языком чисел, то из расчета получается, что прогнозируемые экономические потери от карантина выходного дня – это около 2 миллиардов гривен.
Что об этом говорят предприниматели:
- Активнее всего против карантина выступали люди, которые ведут бизнес в сферах услуг, туризма, культуры и развлечений. Что и неудивительно, ведь по ним такие ограничения ударили сильнее всего.
- Министр культуры Александр Ткаченко ранее заявлял, что сферы культуры, креативных индустрий и туризма из-за карантина выходного дня потеряют 50% своей месячной прибыли.
- При этом эти сферы еще до ноября потеряли 80 миллиардов гривен только в Украине. Это следствие пандемии коронавируса и карантинных ограничений.
Поделиться новостью