Министерство развития экономики уверяет, что экономические потери от карантина выходного дня составили менее 0,1% от годового ВВП. Основной удар пришелся на малый и средний бизнес.

О том, как карантин выходного дня повлияет на экономическую ситуацию, Министерство развития экономики рассказало в месячном обзоре экономической активности.

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По данным Минэкономики, карантин выходного дня, который ранее нельзя было спрогнозировать, не окажет значительного влияния на общие экономические итоги года.

По оценке, карантин выходного дня будет стоить Украине 0,04% - 0,06% от ВВП в годовом разрезе. Всего за год объем валового внутреннего продукта упадет на 4,8% – 5%.

Если говорить языком чисел, то из расчета получается, что прогнозируемые экономические потери от карантина выходного дня – это около 2 миллиардов гривен.

Что об этом говорят предприниматели: