Потери европейского фондового рынка

Отток инвестиций с акций европейских компаний достиг 6,7 миллиарда долларов за неделю , закончившуюся 2 марта.

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Как упали ключевые индексы

Ключевой фондовый индекс Европы Stoxx Europe 600 упал уже на 13% от своего пика в январе.

Американский S&P500 потерял около 9%.

Чего боятся инвесторы

Инвесторы опасаются, что в ближайшее время могут произойти перебои со снабжением сырья из России и Украины. Речь идет о нефти, газе и так далее. Это в свою очередь может повлечь за собой скачок инфляции и значительно замедлить экономический рост.

Так что они пытаются переждать турбулентность в золоте и денежных фондах. Следует отметить, что приток средств в золото составил уже около 1,9 миллиарда долларов.

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