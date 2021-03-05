На последнем прес брифинге, исполняющий обязанности председателя Национального Банка Украины, Юлий Гелетий рассказал, что согласно прогнозам госструктуры на родину трудовые мигранты переведут в этом году на 8% больше, нежели в 2020 году.

Денежные переводы в 2021 году

Господин Гелетий отметил, что НБУ ожидает переводов от заробитчан на сумму около 13 миллиардов долларов, что на целых 8% больше чем в предыдущем 2020 году. Исполняющий обязанности главы Нацбанка рассказал о подсчетах структуры во время брифинга по вопросам монетарной политики.

Интересно Выросли в 159 раз: как менялись зарплаты украинцев на протяжении 26 лет

Прежде всего за счет восстановления экономик стран, назначения трудовых мигрантов, а также упрощения пересечения границы в результате смягчения противоэпидемических мероприятий,

– отметил причину роста Гелетий.

По мнению исполняющего обязанности главы НБУ, увеличение денежных переводов от трудовых мигрантов состоится вследствие восстановления экономики, где больше всего работает украинцев. Повлияют на это и в значительной мере упрощения пересечения границ через смягчение карантина.

Напомним, что на период отпуска главы НБУ Кирилла Шевченко обязанности главы госструктуры временно исполняет его заместитель Юрий Гелетий. Господин Гелетий был назначен на свою должность 22 июля 2021 года, а его кандидатура была предложена непосредственно Шевченком.

Восстановление импорта

В 2021 году, по словам Гелетия, ожидается возобновление импорта путешествий до около 6 миллиардов долларов, а в 2022 году показатель достигнет докризисного уровня. Так, в 2020 году, показатель составил 4,7 миллиарда долларов.

Переводы трудовых мигрантов январь – декабрь 2020

Согласно с данными, которые еще в прошлом году публиковал регулятор на сайте Нацбанка, где отмечалось, что переводы украинских заробитчан выросли на 200 миллионов долларов.

В период с января по декабрь 2020 году объем переводов трудовых мигрантов в Украину составил 12,121 миллиарда долларов, что на 200 миллионов долларов больше, чем в 2019 году.

В 2019 году сумма денежных переводов составила 11,921 миллиарда долларов.

Платите по процентам больше, чем взяли в кредит? С услугой "Встречное предложение", гасить кредиты легко и просто. Заполните заявку на сайте Идея Банка и работники свяжутся с вами.