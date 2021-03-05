На сколько процентов больше в этом году переведут зароботчани в Украину по прогнозам НБУ
На последнем прес брифинге, исполняющий обязанности председателя Национального Банка Украины, Юлий Гелетий рассказал, что согласно прогнозам госструктуры на родину трудовые мигранты переведут в этом году на 8% больше, нежели в 2020 году.
Источник:Економическая правда
Денежные переводы в 2021 году
Господин Гелетий отметил, что НБУ ожидает переводов от заробитчан на сумму около 13 миллиардов долларов, что на целых 8% больше чем в предыдущем 2020 году. Исполняющий обязанности главы Нацбанка рассказал о подсчетах структуры во время брифинга по вопросам монетарной политики.
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Прежде всего за счет восстановления экономик стран, назначения трудовых мигрантов, а также упрощения пересечения границы в результате смягчения противоэпидемических мероприятий,
– отметил причину роста Гелетий.
По мнению исполняющего обязанности главы НБУ, увеличение денежных переводов от трудовых мигрантов состоится вследствие восстановления экономики, где больше всего работает украинцев. Повлияют на это и в значительной мере упрощения пересечения границ через смягчение карантина.
Восстановление импорта
В 2021 году, по словам Гелетия, ожидается возобновление импорта путешествий до около 6 миллиардов долларов, а в 2022 году показатель достигнет докризисного уровня. Так, в 2020 году, показатель составил 4,7 миллиарда долларов.
Переводы трудовых мигрантов январь – декабрь 2020
Согласно с данными, которые еще в прошлом году публиковал регулятор на сайте Нацбанка, где отмечалось, что переводы украинских заробитчан выросли на 200 миллионов долларов.
- В период с января по декабрь 2020 году объем переводов трудовых мигрантов в Украину составил 12,121 миллиарда долларов, что на 200 миллионов долларов больше, чем в 2019 году.
- В 2019 году сумма денежных переводов составила 11,921 миллиарда долларов.
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