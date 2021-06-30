Убытки экономики в 2021 году

В этом году убытки, из-за спада в сфере туризма могут составлять в пределах от 1,7 триллиона долларов до 2,4 триллиона долларов. Такой прогноз следует ожидать даже, если во втором полугодии 2021 года восстановится туризм в США, Великобритании и Франции, которые имеют более высокий уровень вакцинации.

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Медленная вакцинация сдерживает восстановление туризма: данные ООН

Стоит отметить, что неравномерное внедрения вакцинации ощутимо повлияет на развивающиеся страны, особенно которые сильно зависят от иностранных посетителей.

ООН в исследовании подчеркнула дорогие последствия неравного доступа к вакцинам в мире. Орган Генеральной ассамблеи ООН Unctad, опираясь на свои данные, отмечает, что на развивающиеся страны может прийтись до 60% предполагаемых расходов мирового ВВП.

Когда закончится туристический кризис

В отчете ООН изображено и то, что туристический кризис еще далек от своего завершения, а ограничения и запреты на поездки все еще действуют во многих регионах, где наблюдается низкий уровень вакцинации. Так, прогнозируемо восстановления сферы туризма следует ожидать не ранее 2023 года.

Какие страны пострадали больше всего

Таиланд и Турция понесли основное бремя влияния, считают аналитики издания Bloomberg, ведь они полагаются на иностранных туристов в вопросе развития своей экономики. Стремительный спад туризма угрожает и тесно связанным с ним секторам. Например, сектор пищевых продуктов, напитков, розничная торговля, связь, транспорт.