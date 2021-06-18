Проект постановления

В постановлении указано , что фактические макро показатели экономического и социального развития Украины 2020 года существенно отличались от их прогноза, учтенного при утверждении госбюджета, и были несколько отличными от уточненного прогноза, подготовленного в связи с влиянием на мировую экономику и экономику Украины негативных факторов, таких как пандемия COVID-19 и карантин.

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Важно отметить , что неправильные прогнозы привели к недопоступлениям 74,6 миллиарда гривен в бюджет Украины.

Изменения к закону о госбюджете

Заметьте, что закон о госбюджете впервые в истории Украины приняли за полтора месяца до начала планового бюджетного периода. Вместе с тем в течение года было принято 17 законов о внесении изменений в бюджет. На это непосредственно повлияла пандемия COVID-19, однако такое количество изменений является и признаком того, что необходимо повысить качество реалистичности планирования бюджетных показателей.

Изменения общих параметров госбюджета

Доходы уменьшены на 73,5 миллиарда гривен, то есть на 6,7%.

Расходы увеличены на 131,2 миллиарда гривен, на 11,1%.

Предельный объем дефицита увеличен на 204,1 миллиарда гривен, практически в 2,2 раза.

Доходы госбюджета 2020 года

Составляли – почти 1,08 миллиарда гривен, или 105,3% утвержденных с изменениями показателей.

– Увеличились по сравнению с 2019 годом на 77,7 миллиарда гривен.

Номинальный ВВП

Составил за отчетный период – 4,19 триллиона гривен, при прогнозе 4,51 триллиона гривен и уточненном прогнозе 3,98 триллиона гривен.

– Падение номинального ВВП произошло на 4%, при прогнозе роста на 3,7% и уточненном прогнозе падения на 4,8%.

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Индекс потребительских цен

Составил 105% в период с декабря 2020 году до декабря 2019 составил 105%.

Прогнозируемо имел составлять 105,5% и уточненном прогнозе – 111,6%.

Реальная зарплата

Реально выросла на 7,4% в 2020 году, по сравнению с прошлым годом.

Прогнозируемо должна была вырасти на 10,1% и уточненном прогнозном уменьшении на 4,5%

Отличие фактических макро показателей и прогнозных: влияние на бюджет

Отличие отдельных фактических макро показателей от прогнозных привели к недопоступлениям 74,6 миллиарда гривен доходов и одновременно к уменьшению расходов на погашение и обслуживание долга и некоторых расходов на 37,3 миллиарда гривен, рассказали в Счетной палате.

Использование средств с COVID-фонда

Расходы государственного бюджета по соответствующей бюджетной программе предусмотрено в объеме 80,9 миллиарда гривен, это с учетом изменений в закон о бюджете.

По общему фонду – 72 миллиарда гривен.

– По специальному фонду – 8,9 миллиарда гривен.

– В общем потратили 66,5 миллиарда гривен, что составляет 82,2% от уточненного плана.