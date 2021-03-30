По оценке Государственной налоговой службы, Украина ежегодно недополучает более 7 миллиардов долларов в бюджет. Все из-за сознательной неуплаты налогов. К этому можно отнести не только деятельность офшорных компаний, но и зарплату в конвертах.

В частности из-за зарплаты в конвертах Украина недополучает 4,3 миллиарда долларов. Об этом рассказал председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

Важно На зарплату в конверте в Украине соглашается большинство людей

Любченко отметил, что общие доходы населения в 2020 году без учета налогов составляли 3,4 триллиона гривен, из которых 1,9 триллиона – это заработная плата и другие трудовые доходы.

При этом объемы выручки предприятий торговли, которые фиксируются через кассовые аппараты, в 2020 году составляли менее 1,3 триллиона гривен. Это значит, что только 38% расходов домохозяйств фиксируется через фискальный чек с оплатой соответствующих налогов и сборов,

– объяснил Любченко.

В то же время Украина в 2020 году недополучила 7,7 миллиарда долларов, из которых:

4,3 миллиарда долларов из-за зарплаты в конвертах;

1,5 миллиарда долларов – деятельность "скруток" и конвертационных центров;

1 миллиард долларов – подакцизные товары;

0,8 миллиарда долларов – офшоры;

0,1 миллиарда долларов – убытки государственных предприятий.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, как государство планирует выявлять тех, кто избегает уплаты налогов. По его словам, государство дает возможность легализовать свои доходы тем, кто не сделал этого раньше и оплатить за них соответствующие налоги. Если же недобросовестные украинцы проигнорируют возможность, то в их отношении будут приняты соответствующие меры в рамках законодательной системы.