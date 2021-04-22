Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин рассказал, что доход от импорта на таможне составляет почти 1,5 триллиона гривен. Однако, только 4 тысячи компаний – "белые" импортеры, которые генерируют поступления в казну.

Объем импорта на таможне

По словам господина Рябикина ежегодный объем импорта составляет 1,47 триллиона гривен. Однако реальных зарегистрированных субъектов внешнеэкономической деятельности – 147 тысяч. Из которых только 3% обеспечивают более 90% всех поступлений в госбюджет.

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Это те 4 тысячи компаний, которые много лет проводят те же операции с теми же контрагентами, "белые" импортеры, для которых имидж на рынке и прозрачность их сделок действительно важны,

– рассказывает Рябикин.

Сегменты импортеров

Председатель Гостаможслужбы делит условно импортеров на "белых", "серых" и "теневых", в зависимости от прозрачности ведения ими бизнеса и поступлений, которые получает бюджет от их деятельности.

Белый и серый сегменты

Этот сегмент генерирует более 300 миллиардов гривен поступлений, и в нем никаких недоборов в бюджет регулятор не видит.

В сером сегменте находятся около 6% компаний, которые проводят мелкие операции и стремятся к оптимизации. Гостаможслужба считает, что такие "серые" импортеры сознательно пытаются уменьшить платежи, но условно законными механизмами.

Усиление контроля в этом сегменте сможет обеспечить, на наш взгляд, прирост их платежей в бюджет от 25 до 35 – 37 миллиардов гривен,

– отмечает Рябикин.

Теневой сегмент

Рябикин рассказывает, что когда украинцы слышат, что потери на таможне равны бюджету страны, то речь идет не о серый сегмент, а именно о "тене", в которой, по оценкам Гостаможслужбы, работает 91% всех субъектов внешнеэкономической деятельности, которые дают сейчас бюджета почти 22 миллиардов гривен в год.

Регулятор считает, что усиление контроля среди теневых компаний позволит увеличить бюджетные поступления на 100 миллиардов гривен ежегодно.

Теневые импортеры

Одна из ключевых проблем, связанных с теневым сектором – это отсутствие реальной статистики о том, что ввозится в страну и статистика реальных цен. Поскольку это тот случай, когда все организуется с документарными подменами.

То есть озвученные 100 миллиардов гривен вполне могут быть и 120 миллиардами, и 150 миллиардами. И наша особое внимание, и все наши мероприятия по усилению контроля концентрируются именно в этом теневом сегменте,

– рассказывает Рябикин.

Возможно ли искоренить теневой сегмент

Председатель Гостаможслужбы объясняет, что сейчас не видит эффективных механизмов для того, чтобы перетащить теневых импортеров в тот же серый сегмент. Ведь только государство переходит от системного метода борьбы к конкретному, то это превращается в ловлю мух, сравнивает Рябикин.