Национальный банк Украины в течение 21-24 декабря 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 43,1 миллиона долларов. При этом не проводили интервенции по покупке валюты.

В то же время в течение 14-18 декабря НБУ купил на межбанковском валютном рынке 299,6 миллиона долларов. Об этом сообщает "Национальный банк Украины".

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Согласно данным, всего от начала 2020 года НБУ приобрел 4,93 миллиарда долларов. Зато сумма продажи валюты составила 3,8 миллиарда долларов.

Обратите внимание! 2020 год стал очередным годом падения для украинской гривны. Чего ожидать от курса доллара в 2021 году и какие факторы будут влиять на рост или падение гривны – читайте по ссылке.

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В НБУ заявили, что чистая покупка валюты в 2020 году составляет 1084,3 миллиона долларов.