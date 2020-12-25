Сколько НБУ продал на межбанке в конце декабря: данные регулятора
Национальный банк Украины в течение 21-24 декабря 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 43,1 миллиона долларов. При этом не проводили интервенции по покупке валюты.
В то же время в течение 14-18 декабря НБУ купил на межбанковском валютном рынке 299,6 миллиона долларов. Об этом сообщает "Национальный банк Украины".
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Согласно данным, всего от начала 2020 года НБУ приобрел 4,93 миллиарда долларов. Зато сумма продажи валюты составила 3,8 миллиарда долларов.
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В НБУ заявили, что чистая покупка валюты в 2020 году составляет 1084,3 миллиона долларов.
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