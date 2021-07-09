Украина в списке: сколько МВФ хочет выделить странам для восстановления после COVID-19

Исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) 8 июля поддержал предложение о распределении между странами более 600 миллиардов долларов для восстановления после пандемии. Страны могут получить средства уже до конца августа 2021 года, если предложение утвердит Совет МВФ.

Средства от МВФ

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ, рассказала, что Исполнительный комитет МВФ согласился с ее предложением нового распределения специальных прав заимствования (СПЗ), эквивалентного 650 миллиардам долларов, крупнейшего ассигнования в истории МВФ, для удовлетворения долгосрочных мировых потребностей в резервах во время худшего кризиса со времен Великой депрессии.

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По словам госпожи Георгиевой, следующим шагом будет представление касательно распределения Совете Фонда для рассмотрения и утверждения. Если Совет поддержит предложение, то распределение СПЗ будет завершено до конца августа текущего года.

Что такое СПЗ Специальные права заимствования (СПЗ) – резервное и платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.

Данные из Википедии Специальные права заимствования (СПЗ) – резервное и платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.

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Как распределят СПЗ и чем они помогут

В МВФ рассказали, что выделение СПЗ будут способствовать повышению ликвидности и резервов всех стран-членов, укреплению доверия и устойчивости, а также стабильности мировой экономики. Ассигнования СПЗ распределяются между членами МВФ пропорционально квоте страны в МВФ.

Отметим, что последний раз МВФ делал подобную операцию в 2009 году. В Фонде рассказали, что тогда распределение СПЗ способствовало существенному восстановлению от мирового финансового кризиса.

В ближайшее время мы активно будет сотрудничать со своими членами, чтобы определить варианты добровольного направления СПЗ от более богатых стран для поддержки более уязвимых,

– рассказала Георгиева.

Получит ли какие-то средства Украине

Украина пропорционально своей квоте может получить, с вышеупомянутых 650 миллиардов долларов, 2,7 миллиарда долларов. Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в первых числах апреля этого года.

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