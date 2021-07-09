Средства от МВФ
Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ, рассказала, что Исполнительный комитет МВФ согласился с ее предложением нового распределения специальных прав заимствования (СПЗ), эквивалентного 650 миллиардам долларов, крупнейшего ассигнования в истории МВФ, для удовлетворения долгосрочных мировых потребностей в резервах во время худшего кризиса со времен Великой депрессии.
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По словам госпожи Георгиевой, следующим шагом будет представление касательно распределения Совете Фонда для рассмотрения и утверждения. Если Совет поддержит предложение, то распределение СПЗ будет завершено до конца августа текущего года.
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Как распределят СПЗ и чем они помогут
Отметим, что последний раз МВФ делал подобную операцию в 2009 году. В Фонде рассказали, что тогда распределение СПЗ способствовало существенному восстановлению от мирового финансового кризиса.
В ближайшее время мы активно будет сотрудничать со своими членами, чтобы определить варианты добровольного направления СПЗ от более богатых стран для поддержки более уязвимых,
– рассказала Георгиева.
Получит ли какие-то средства Украине
Украина пропорционально своей квоте может получить, с вышеупомянутых 650 миллиардов долларов, 2,7 миллиарда долларов. Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в первых числах апреля этого года.
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