Средства от МВФ

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ, рассказала, что Исполнительный комитет МВФ согласился с ее предложением нового распределения специальных прав заимствования (СПЗ), эквивалентного 650 миллиардам долларов , крупнейшего ассигнования в истории МВФ, для удовлетворения долгосрочных мировых потребностей в резервах во время худшего кризиса со времен Великой депрессии.

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По словам госпожи Георгиевой, следующим шагом будет представление касательно распределения Совете Фонда для рассмотрения и утверждения. Если Совет поддержит предложение, то распределение СПЗ будет завершено до конца августа текущего года.

Что такое СПЗ Специальные права заимствования (СПЗ) – резервное и платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.

Данные из Википедии Специальные права заимствования (СПЗ) – резервное и платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.

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Как распределят СПЗ и чем они помогут

В МВФ рассказали, что выделение СПЗ будут способствовать повышению ликвидности и резервов всех стран-членов, укреплению доверия и устойчивости, а также стабильности мировой экономики. Ассигнования СПЗ распределяются между членами МВФ пропорционально квоте страны в МВФ.

Отметим, что последний раз МВФ делал подобную операцию в 2009 году. В Фонде рассказали, что тогда распределение СПЗ способствовало существенному восстановлению от мирового финансового кризиса.

В ближайшее время мы активно будет сотрудничать со своими членами, чтобы определить варианты добровольного направления СПЗ от более богатых стран для поддержки более уязвимых,

– рассказала Георгиева.

Получит ли какие-то средства Украине

Украина пропорционально своей квоте может получить, с вышеупомянутых 650 миллиардов долларов, 2,7 миллиарда долларов. Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в первых числах апреля этого года.

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