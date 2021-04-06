Некоммерческая организация IAB Ukraine провела исследование, чтобы проанализировать рынок инфлюенс-маркетинга в Украине за 2020 год и спрогнозировать, как в ближайшее время могут увеличиться расходы брендов на рекламу у инфлюенсеров.

Рынок инфлюенс-маркетинга 2020

Объем рынка инфлюенс-маркетинга за 2020 год в Украине составил 336,8 миллиона гривен. СЕО IAB Ukraine Анастасия Байдаченко прогнозирует, что в течение полутора – двух лет расходы брендов на рекламу у инфлюенсеров могут увеличиться на 50 – 70%. Эксперт считает, что подобные темпы роста будут наблюдаться до тех пор, пока не появится государственное регулирование и регламентация инфлюенс-маркетинга.

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Аналитика ресурса Influencer Marketing Hub

Оценка глобальной индустрии инфлюенс-маркетинга:

в 2019 году – 6,5 миллиарда долларов,

в 2020 году – 9,7 миллиарда долларов.

Эксперты профильного ресурса Influencer Marketing Hub считают, что такому росту в существенной степени способствовала пандемия коронавируса.

Прогнозы на 2021 – 2022 года

Эксперты Influencer Marketing Hub ожидают, что тенденция сохранится и в 2021 и 2022 годах.

2021 год – прогнозируемо рынок увеличится до 13,8 миллиарда долларов.

2022 год – расходы на рекламу у инфлюенсеров вырастут до 15 млрд долларов.

Кто такой инфлюенсер Инфлюенсер – это человек, мнение которого важно для определенной аудитории. Чаще всего он взаимодействует с этой аудиторией через социальные сети: Instagram, Facebook, YouTube и тому подобное. Инфлюенсеры рассказывают о последних тенденциях в области моды, искусства и литературы – список можно продолжать до бесконечности, поскольку и нфлюенсеры присутствуют почти в любой сфере.

Детали исследования

Как проводилась оценка . Оценка проводилась методом анонимного опроса пула игроков рынка с помощью трехсторонней юридической компании, которая обеспечивает конфиденциальность.

. Оценка проводилась методом анонимного опроса пула игроков рынка с помощью трехсторонней юридической компании, которая обеспечивает конфиденциальность. Изображающая оценка. Оценка изображает объем бюджетов, которые рекламодатели готовы потратить на рекламу у инфлюенсеров.

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