В Минфине посчитали, что легализация игорного бизнеса принесет немалые поступления в государственный бюджет. По предварительным оценкам, эти поступления в 2021 году могут составить 7,4 миллиарда гривен.

А вот приватизация должна дать бюджету еще 12 миллиардов гривен. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью "Укринформу".

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Марченко пояснил, что бюджет Украины в 2021 году может наполниться еще на 7,4 миллиарда гривен. Это станет возможным вследствие легализации игорного бизнеса.

Что известно о легализации игорного бизнеса

В июле 2020 года Верховная Рада приняла закон Об игорном бизнесе. Он вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии и позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют 3, 4 или 5 звезд.

Также законом предусматривается регулирование "классических" лотерей. Документ вводит возрастные ограничения и позволяет играть в азартные игры лицам старше 21 года.

Кроме этого, вводятся ограничения по рекламе игорных заведений, в частности, запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

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Марченко отметил, что немалый вклад в бюджет должна сделать приватизация.

Оптимистичным маркером считаю аукцион по продаже имущественного комплекса столичной гостиницы "Днепр". Мы поддерживаем усилия Фонда госимущества. Чем больше средств поступит от приватизации, тем меньше придется занимать на финансовых рынках. Эти деньги – ресурс для погашения бюджетного дефицита. А малая приватизация – поддержка для местных бюджетов,

– сказал Марченко.

Он также отметил, что в следующем году Украина планирует получить из внешних источников около 180 миллиардов гривен. Внутренние заимствования планируются на уровне 497 миллиардов. Зато отдать кредиторам Украина должна 468 миллиардов гривен.

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