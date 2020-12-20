Государство предусмотрело выплаты в 1,5 миллиона гривен для семей медиков, погибших от коронавируса. Впрочем, министр соцполитики Марина Лазебная заявляет, что иногда их банально некому выплачивать.

Вообще среди медиков подтвердили 53 летальных случая через коронавирус. Об этом Марина Лазебная рассказала в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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За время пандемии всего умерли 300 медиков. После расследований, связанных с бюрократическими сложностями, установили, что из этих смертей 53 – из-за коронавируса, которым заразились на работе.

Мы выплаты (семьям умерших от коронавируса медиков – 24 канал) делаем, но не везде даже родственники есть. Акты приходят, начинаем искать, а родственников нет,

– заявила министр соцполитики.

Другие социальные выплаты

Марина Лазебная рассказала, что выплатами семьям погибших от коронавируса медработников все не ограничивается. В целом есть большой специальный фонд для различных выплат.

"В Фонд соцстрахования перечислили огромные деньги – 1,5 миллиарда гривен. мы ввели новый вид больничного из – за самоизоляции, плюс там есть поддержка медиков, поддержка из-за инвалидности и т.д.", – рассказала чиновница.