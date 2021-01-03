В целом за 2020 год украинские номера получили 85,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 3% меньше показателя 2019 года.

В частности в декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2020 года количество новых легковых автомобилей – 9 801 штуку. Об этом сообщили на сайте Укравтопрома.

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Рекордное количество

Сравнивая с 2019 годом декабрьский рынок вырос на 7%.

По сравнению с другими европейскими рынками падение автопродаж в Украине не выглядит так драматично,

– отметили в сообщении.

Причина падения автопродаж

Причиной падений автопродаж является очень низкая потребительская активность на рынке новых автомобилей. Она сложилась еще до пандемии COVID-19 и вызвана:

как падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей;

так и политикой либерализации импорта машин, которые были в эксплуатации.

Самые популярные автомобили

По итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто завоевала Renault – 14 360 автомобилей, которой получили свои первые регистрационные номера. Это на 2% меньше, чем в 2019 году.



Renault Duster / Фото Renault Ukraine

Самой популярной моделью этой французской марки стала Renault Duster – 5 534 регистрации за 12 месяцев.

На втором месте Toyota, продажи автомобилей которой в годовом исчислении выросли на 6% – до 13 315 штук. Наиболее популярным автомобилем марки был компактный кроссовер Toyota RAV-4, в активе которого 5 689 регистраций.



Toyota RAV-4 / Фото Nahodim Auto

На третьем месте Kia – 6 089 штук. Самой популярной моделью среди продаж Kia стал Sportage, выбор на котором остановили 5 043 покупателя.



Kia Sportage / Фото Motorpage

Четвертое место украинцы отдали Skoda, приобретя 5 061 автомобиль этой марки. Это на 19% меньше по сравнению с предыдущим годом. Лучшими продажами в линейке отметилась Octavia – 1 855 штук.



Skoda Octavia / Фото Autoua.net

Также в ТОП-10 рейтинга 2020 года попали: Hyundai – 4 031 регистрация, Nissan – 3 834 штуки, Volkswagen – 3 690 штук, Peugeot – 3 037 штук, Suzuki – 2 966 штук, Mazda – 2 844 штуки.