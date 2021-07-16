Миллиарды долларов: сколько экономика Украины потеряла из-за оккупации Крыма

Экономические потери Украины от временной оккупации Россией Крымского полуострова составляли не менее 135 миллиардов долларов, согласно с аналитикой Центра экономической стратегии. Такая сумма составляет около 75% ВВП Украины в 2013 году.

Экономические потери Украины

В Центре экономических стратегий рассказали, что оценка потерь необходима, чтобы компенсировать эти потери через международные суды, обязав Россию выплатить соответствующие суммы или арестовав активы субъектов, причастных к оккупации, в Украине или даже за рубежом.

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135 миллиардов долларов – это прямые потери активов, в которые входит:

3 миллиарда долларов – стоимость земли на Крымском полуострове;

52,3 миллиарда долларов – доказанных залежей полезных ископаемых, в частности природного газа и сырой нефти;

42,7 миллиарда долларов – потери жилой недвижимости населением;

18,4 миллиарда долларов – расходы частных компаний;

2,7 миллиарда долларов – расходы банков;

14 миллиардов долларов – расходы государства;

1,7 миллиарда долларов – расходы местных общин.

Экономические потери от оккупации Крыма / Инфографика Центра экономической стратегии

Макроэкономические последствия оккупации Крыма

В Центре также отметили, что в выше упомянутую оценку не включены макроэкономические последствия временной оккупации Крымского полуострова, ведь их невозможно отделить от влияния общего комплекса агрессивных действий Российской Федерации в отношении Украины.

Денежная оценка площади, потеряла Украина

Обратите внимание, что оценка в 135 миллиардов гривен – только минимальная доказана оценка экономических потерь Украины за период временной оккупации Крыма.

Из-за оккупации Крыма Украина потеряла около 4,5% от своей общей площади, которая соответствует 27 тысячам километров, или 2,7 миллиона гектаров. Общую стоимость посевных площадей составляют 755 тісяч гектаров, которые оценили в около 3 миллиарда долларов.

Активы украинских госкомпаний

Активы госкомпаний, которые были зарегистрированы непосредственно в Крыму до временной оккупации, по состоянию на начало 2014 года составляли 2,7 миллиарда долларов. Среди крупнейших – энергетические компании Черноморнефтегаз и Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами.

Частные предприятия

Частные владельцы 20 тысяч предприятий имели на момент оккупации Крыма, активы, что составляли почти 18,49 миллиарда долларов. Среди утраченных отраслей – генерация и распределение электроэнергии, распределения газа, перерабатывающая промышленность, а также строительство.

Оценка недвижимости украинцев

Украинцы могли потерять почти 935 тысяч квартир, что равняется 49 миллионам квадратных метров. Общая рыночная стоимость крымского жилья на момент оккупации достигала почти 43 миллиарда долларов.