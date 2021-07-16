Экономические потери Украины

В Центре экономических стратегий рассказали, что оценка потерь необходима, чтобы компенсировать эти потери через международные суды, обязав Россию выплатить соответствующие суммы или арестовав активы субъектов, причастных к оккупации, в Украине или даже за рубежом.

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135 миллиардов долларов – это прямые потери активов, в которые входит:

3 миллиарда долларов – стоимость земли на Крымском полуострове;

52,3 миллиарда долларов – доказанных залежей полезных ископаемых, в частности природного газа и сырой нефти;

– 42,7 миллиарда долларов – потери жилой недвижимости населением;

– 18,4 миллиарда долларов – расходы частных компаний;

– 2,7 миллиарда долларов – расходы банков;

– 14 миллиардов долларов – расходы государства;

– 1,7 миллиарда долларов – расходы местных общин.

Экономические потери от оккупации Крыма / Инфографика Центра экономической стратегии

Макроэкономические последствия оккупации Крыма

В Центре также отметили, что в выше упомянутую оценку не включены макроэкономические последствия временной оккупации Крымского полуострова, ведь их невозможно отделить от влияния общего комплекса агрессивных действий Российской Федерации в отношении Украины. Обратите внимание, что оценка в 135 миллиардов гривен – только минимальная доказана оценка экономических потерь Украины за период временной оккупации Крыма.

Денежная оценка площади, потеряла Украина

Из-за оккупации Крыма Украина потеряла около 4,5% от своей общей площади, которая соответствует 27 тысячам километров, или 2,7 миллиона гектаров. Общую стоимость посевных площадей составляют 755 тісяч гектаров, которые оценили в около 3 миллиарда долларов .

Активы украинских госкомпаний

Активы госкомпаний, которые были зарегистрированы непосредственно в Крыму до временной оккупации, по состоянию на начало 2014 года составляли 2,7 миллиарда долларов . Среди крупнейших – энергетические компании Черноморнефтегаз и Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами.

Частные предприятия

Частные владельцы 20 тысяч предприятий имели на момент оккупации Крыма, активы, что составляли почти 18,49 миллиарда долларов . Среди утраченных отраслей – генерация и распределение электроэнергии, распределения газа, перерабатывающая промышленность, а также строительство.

Оценка недвижимости украинцев