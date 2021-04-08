Украинцы в погоне за ипотечными кредитами: чем показательные объемы февраля 2021
Национальный банк Украины опросил банки, в результате чего определил, что объемы выданных ипотечных кредитов в феврале 2021 года составляли почти пол миллиарда гривен. НБУ отметил, что это на 40% больше, чем в январе 2021 года.
Источник:Национальный банк Украины
Сколько кредитов выдали банки
В общем, украинские банки выдали в феврале 2021 года 617 кредитов на общую сумму 457,9 миллиона гривен. В Нацбанке отметили, что это на 81% больше кредитов, чем в феврале 2020 года.
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Как выросло количество сделок
- на 39% – за месяц,
- на 35% – за год.
Однако украинцы преимущественно брали ипотечные кредиты для покупки вторичного жилья. Так за февраль было заключено 85% от всех новых кредитов.
Если сравнить с январем 2021 года, в феврале объемы выдачи на вторичном рынке выросли на 47%, или на 124,2 миллиона гривен, на первичном рынке – на 13%, или на 7,7 миллиона гривен,
– отмечает НБУ.
Средняя эффективная ставка
Согласно опросу НБУ средняя эффективная ставка ипотечного кредита на первичном и вторичном рынке недвижимости в Украине имела следующие показатели.
Февраль 2021:
- первичный рынок – 17,1%,
- вторичный рынок – 13,9%.
Январь 2021:
- первичный рынок – 15,9%,
- вторичный рынок – 13,85
Нацбанк объяснил, что заметный рост стоимости кредитов на первичном рынке в феврале состоялось из-за роста доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку.
Где больше всего выдали кредитов
Больше всего в Украине кредитов банки выдали в Киеве и Киевской области, однако госструктура выделила еще три области, где оформили тоже немало договоров в феврале.
Наибольшее количество кредитов в региональном разрезе
- Город Киев – 171 договор на 177 миллионов гривен (39% от общей суммы)
- Киевская область – 84 договора на 78,5 миллиона гривен (17% от общей суммы).
- Харьковская область – 76 договоров на почти 43 миллионов гривен (9% от общей суммы).
- Львовская область – 36 договоров на 28,3 миллиона гривен.
- Днепропетровская область – 45 договоров на 24,2 миллиона гривен.
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