Национальный банк Украины опросил банки, в результате чего определил, что объемы выданных ипотечных кредитов в феврале 2021 года составляли почти пол миллиарда гривен. НБУ отметил, что это на 40% больше, чем в январе 2021 года.

Сколько кредитов выдали банки

В общем, украинские банки выдали в феврале 2021 года 617 кредитов на общую сумму 457,9 миллиона гривен. В Нацбанке отметили, что это на 81% больше кредитов, чем в феврале 2020 года.

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Как выросло количество сделок

на 39% – за месяц,

на 35% – за год.

Однако украинцы преимущественно брали ипотечные кредиты для покупки вторичного жилья. Так за февраль было заключено 85% от всех новых кредитов.

Если сравнить с январем 2021 года, в феврале объемы выдачи на вторичном рынке выросли на 47%, или на 124,2 миллиона гривен, на первичном рынке – на 13%, или на 7,7 миллиона гривен,

– отмечает НБУ.

Средняя эффективная ставка

Согласно опросу НБУ средняя эффективная ставка ипотечного кредита на первичном и вторичном рынке недвижимости в Украине имела следующие показатели.

Февраль 2021:

первичный рынок – 17,1%,

вторичный рынок – 13,9%.

Январь 2021:

первичный рынок – 15,9%,

вторичный рынок – 13,85

Нацбанк объяснил, что заметный рост стоимости кредитов на первичном рынке в феврале состоялось из-за роста доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку.

Где больше всего выдали кредитов

Больше всего в Украине кредитов банки выдали в Киеве и Киевской области, однако госструктура выделила еще три области, где оформили тоже немало договоров в феврале.

Наибольшее количество кредитов в региональном разрезе

Город Киев – 171 договор на 177 миллионов гривен (39% от общей суммы)

Киевская область – 84 договора на 78,5 миллиона гривен (17% от общей суммы).

Харьковская область – 76 договоров на почти 43 миллионов гривен (9% от общей суммы).

Львовская область – 36 договоров на 28,3 миллиона гривен.

Днепропетровская область – 45 договоров на 24,2 миллиона гривен.