Сколько ЕС платит России за нефть

В Европу поступает половина всей российской нефти и нефтепродуктов. Это 2,2 миллиона баррелей в день сырой нефти и еще 1,2 миллиона баррелей в день нефтепродуктов.

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В свою очередь Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европе, обеспечивая чуть больше четверти импорта в 2020 году, по данным Евростата. И больше всего нефти страна-агрессор поставляет Нидерландам, Германии и Польше, по данным Международного энергетического агентства :

Так, в ноябре 2021 года Польша импортировала 509 тысяч баррелей в сутки из России (это 58% всего нефтяного импорта Польши).

Нидерланды импортировали 748 тысяч баррелей в сутки (23% от общего объема).

А Германия – 835 тысяч баррелей в сутки, что составило 30% импорта.

Германия и Польша расположены на северном пути нефтепровода Дружба, основного транзитного маршрута для экспорта российской нефти в Европу.

Самые зависимые страны Европы

Литва – 83% импорта нефти приходится на Россию;

Финляндия – 80%;

Словакия – 74%

Польша – 58%;

Венгрия – 43%.

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Почему необходимо нефтяное эмбарго

Более половины (53% ) российского экспорта в 2021 году обеспечили именно энергоресурсы. Без них российская экономика мало чего стоит. А поскольку Европа является основным потребителем российских энергоресурсов, ее отказ станет серьезным ударом по стране-агрессору.

На нефтяном эмбарго настаивают украинские дипломаты. В частности, часто затрагивает этот вопрос и президент Владимир Зеленский. В недавнем обращении он призвал Европу прибегнуть к нефтяному и газовому эмбарго, иначе Россия почувствует безнаказанность за свои преступления.

В марте Россия уже недополучила 302 миллиарда рублей (4 миллиарда долларов) от продажи нефти и газа из-за санкций. Но этой суммы недостаточно. Более того, по прогнозам Bloomberg , Россия может получить в 2022 году значительно более высокие доходы от продажи энергоресурсов, чем получила в прошлом году – 320,7 миллиарда долларов против 235,6 миллиарда долларов.

Такие высокие поступления от нефти и газа позволяют России нивелировать эффект от других санкций Запада. Нефтяное эмбарго – критическая санкция, которая необходима для прекращения финансирования военной машины России.

Обратите внимание! США уже запретили импорт российской нефти . А на этот рынок в России приходилось 10% импорта.

Советник руководителя Офиса Президента рассказал, что за первые 40 дней полномасштабной войны против Украины страна-агрессор получила от Европы 37 миллиардов евро за энергоносители.

Таков, к сожалению, объем участия европейских партнеров в софинансировании войны,

– прокомментировал Подоляк.

Готова ли Европа к нефтяному эмбарго

Если в начале полномасштабной войны этот вопрос даже не обсуждался в Европе, то каждое новое преступление России в Украине подталкивает ЕС к этому решению:

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что Франция готова "уходить дальше" и запретить импорт российской нефти.

Европарламент большинством голосов поддержал резолюцию о призыве к полному и немедленному эмбарго на импорт российских энергоносителей: нефть, газ, уголь и ядерное топливо.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности во время визита в Киев заверил, что ЕС слышит просьбу Украины и будет делать все возможное, чтобы отказаться от российских нефти и газа. В первую очередь от нефти, потому что это сделать проще.

Но не все в Европе единодушно поддерживают Украину. Да, Венгрия не то, что не хочет отказываться от российской нефти, а даже готова платить за нее рублями.

Обратите внимание! Если ЕС откажется от российских энергоносителей, Россия попытается переориентироваться на Азию, в основном на Китай и Индию. Но это будет непросто из-за транспортных ограничений, имеющихся контрактов у этих стран, а еще страха подпасть от санкции Запада из-за сотрудничества со страной-агрессором.

Альтернатива нефтяному эмбарго

В Украине видят промедление Запада, поэтому предлагают альтернативу нефтяному эмбарго как временное решение. Президент Владимир Зеленский в своем выступлении перед парламентом Финляндии призвал ЕС для начала приостановить платежи за российскую нефть.

Если Европа не хочет физически прекратить поставки уже сейчас, не готова она, хотя это все равно неизбежно, нужно как первый шаг применить схему с ограничением потока денег за нефть в Россию,

– призвал президент.

Деньги за нефть можно накапливать на специальных счетах, к которым у России нет доступа пока ведет войну против Украины.