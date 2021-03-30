Премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети фейсбук поблагодарил депутатов за постановление законопроекта, который касается разблокирования процесса большой приватизации, что он ранее инициировал. Правительство планирует в результате привлечь больше десятка миллиарда гривен в бюджет.

Планы правительства

Правительство планирует привлечь в бюджет до 12 миллиардов гривен от продажи госимущества. Премьер отметил и то, что "Большая приватизация" не просто законопроект, а прежде всего чрезвычайно эффективный антикоррупционный шаг и мощный стимул для увеличения инвестиций и создания новых рабочих мест.

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Шмыгаль отметил, что прошлогодние прозрачные аукционы приватизации способствовали увеличению стартовой цены государственных актов в десятки раз. Поэтому правительство нацелено продолжить подобную практику и в этом году.

Уменьшение роли государства в экономике – это предвыборное обещание Президента Украины, а также чрезвычайно важный шаг для успешного экономического развития нашей страны,

– отметил Шмыгаль.

Что известно о проекте закона Проект закона № 4543 о внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" по приватизации объектов большой приватизации – направлен на обеспечение проведения ряда подготовительных, организационных мер и мероприятий, предшествующих проведению продажи объектов большой приватизации на аукционах, и проведения самых аукционов, как Проект закона № 4543 о внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" по приватизации объектов большой приватизациинаправлен на обеспечение проведения ряда подготовительных, организационных мер и мероприятий, предшествующих проведению продажи объектов большой приватизации на аукционах, и проведения самых аукционов, как отмечается в аналитической записке

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