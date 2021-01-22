Украинские заробитчане в 2019 году перевели на родину 12 миллиардов долларов. Это вдвое больше денег, чем вложили инвесторы за весь 2019 год.

В 2019 году Украина привлекла 5,8 миллиарда долларов инвестиций. Об этом заявил советник премьер-министра Кирилл Криволап во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030, пишет 24 канал.

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В то же время он отметил, что объем переводов в Украину от трудовых мигрантов по итогам 2019 года вырос на 7% или на 1 млрд долларов. Криволап также отметил, что Украина привлекла инвестиций в три раза меньше чем Польша.

Обратите внимание! Украинцы за январь и ноябрь 2020 года из-за рубежа перевели 11,026 миллиарда долларов. Это на 1,8% или на 196 миллионов долларов больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Это и неудивительно, ведь в Евросоюзе есть большой спрос именно на украинских рабочих. И за последние полгода он вырос на 40%. Самыми популярными странами среди украинцев, которые ищут работу за рубежом, остаются:

Польша,

Германия,

Чехия.

Зарубежные работодатели чаще всего ждут таких украинских специалистов:

в Польше – упаковщиков, грузчиков, портных, водителей, строителей;

в Германии – сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков;

в Чехии – горничных, сварщиков, электриков, водителей.

О том, как в Европе изменился спрос на украинских рабочих с начала пандемии – читайте по ссылке.