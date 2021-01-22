Вдвое больше, чем инвесторы: сколько денег мигранты перевели в Украину
Украинские заробитчане в 2019 году перевели на родину 12 миллиардов долларов. Это вдвое больше денег, чем вложили инвесторы за весь 2019 год.
В 2019 году Украина привлекла 5,8 миллиарда долларов инвестиций. Об этом заявил советник премьер-министра Кирилл Криволап во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030, пишет 24 канал.
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В то же время он отметил, что объем переводов в Украину от трудовых мигрантов по итогам 2019 года вырос на 7% или на 1 млрд долларов. Криволап также отметил, что Украина привлекла инвестиций в три раза меньше чем Польша.
Это и неудивительно, ведь в Евросоюзе есть большой спрос именно на украинских рабочих. И за последние полгода он вырос на 40%. Самыми популярными странами среди украинцев, которые ищут работу за рубежом, остаются:
- Польша,
- Германия,
- Чехия.
Зарубежные работодатели чаще всего ждут таких украинских специалистов:
- в Польше – упаковщиков, грузчиков, портных, водителей, строителей;
- в Германии – сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков;
- в Чехии – горничных, сварщиков, электриков, водителей.
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