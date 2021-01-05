Министерство финансов Украины подвело итоги 2020 и похвасталось перевыполнением государственного бюджета. Всего в государственной сметы поступило на 19 миллиардов гривен больше, чем ожидали.

В 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 877,6 миллиарда гривен. Об этом в своем отчете сообщает Министерство финансов Украины.

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Почему перевыполнили госбюджет

Прежде всего Минфин выделяет удачную работу Государственной налоговой службы, которая перевыполнила свой годовой план на 10,7%. Таким образом по налогам в госбюджет поступило "лишних" 49,2 миллиарда гривен.

Всего с платежей, контролируемых Государственной налоговой службой, государство в 2020 году получило 507,5 миллиарда гривен. При этом рассчитывали на менее 460 миллиардов.

Куда делись остальные деньги

К сожалению, не все структуры были настолько успешными, как налоговая. Например, Государственная таможенная служба свой план в 2020 году не выполнила.

За прошлый год таможня принесла государственному бюджету 297 миллиардов гривен. Это на 8,8% меньше, чем было запланировано.

Впрочем, к концу года ситуация пошла на улучшение. В декабре таможня свой план перевыполнила до 23,5% или 6,2 миллиарда гривен. Это свидетельствует, что и таможенная служба оправляется от кризиса.