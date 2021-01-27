Государственный долг Украины на конец 2020 года составлял 90,3 миллиарда долларов. Если перевести эту сумму в гривны, то получится примерно 2,56 триллиона.

Источник: Минфин

Только в течение декабря 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 153,64 миллиарда гривен.

Важно Внешний долг страны: что это такое и кому должны украинцы

Сколько задолжала Украина

Внешний долг составляет 59,5%, или 1,52 триллиона гривен.

Внутренний – 1,03 триллиона гривен.

Что такое внутренний и внешний долг страны? Внешний долг – это долг государства перед другими странами или международными организациями, или финансовыми учреждениями. Внутренний долг – это долг правительства (например, из-за продажи облигаций внутреннего государственного займа), который обеспечен имуществом государства.

Сколько Украина должна отдать в 2021 году

На 2021 год приходятся пиковые выплаты по внешним задолженностям – всего 15,6 миллиарда долларов, из которых более четверти это проценты. Больше всего придется заплатить в первом и третьем квартале.

В январе – марте Украина заплатит 4,69 миллиарда долларов, из которых 1,39 миллиарда – процентные платежи.

Во втором квартале Украина должна заплатить меньше – 2,16 миллиарда долларов, из которых 664 млн набежали в виде процентов

В период с июля по сентябрь включительно, придется отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует дать нам МВФ в рамках полуторагодовалой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов – процентные платежи.

На последний квартал 2021 года предусмотрены выплаты в размере 2,32 миллиарда долларов, из которых 706 миллионов долларов набежали процентами.

Заметим, что общепринятым ориентиром относительно приемлемого уровня внешнего долга является то, что внешний государственный долг страны должен быть меньше 150% от всего экспорта. В 2018 году соотношение долга к экспорту было 99.8%. Поэтому долг является приемлемым.