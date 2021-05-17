Предложения, заявления и жалобы от потребителей

Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, подводя итоги работы новой команды за шесть месяцев, рассказала какое количество заявлений было за это время и сколько всего денег вернули украинцам. Также Мигалецькая сравнила нынешние данные с теми, что были год назад.

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Статистика Госпродпотребслужбы за 6 месяцев

  • Всего за полгода поступило 13,4 тысячи жалоб, предложений и заявлений от потребителей, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.
  • Сейчас потребителям вернули 7,22 миллиона гривен, а в прошлом году общая сумма составляла всего 4,76 миллиона гривен.

Потребители активно защищают свои права с помощью Госпродпотребслужбы,
подчеркнула Владислава Магалецкая.

На что жаловались украинцы

  • Качество предоставления услуг – около половины от всех обращений.
  • Качество непродовольственных товаров – на втором месте по количеству заявлений.
  • Обращение которые касались приобретения товаров через интернет – на третьем.
  • Качество продовольственных товаров – остальные обращений.

Как реагировала Госпродпотребслужба на жалобы

  • Регулятор проверил 2 929 предприятий на которые жаловались потребители.
  • Во время проверок было выявлено 821 нарушение.
  • Из всех обращений, которые поступили в Госпродпотребслужбу за последние 6 месяцев, было удовлетворено 7 035, в прошлом году за аналогичный период обращений было 5 034, рассказали в регуляторе.