Предложения, заявления и жалобы от потребителей
Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, подводя итоги работы новой команды за шесть месяцев, рассказала какое количество заявлений было за это время и сколько всего денег вернули украинцам. Также Мигалецькая сравнила нынешние данные с теми, что были год назад.
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Статистика Госпродпотребслужбы за 6 месяцев
- Всего за полгода поступило 13,4 тысячи жалоб, предложений и заявлений от потребителей, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.
- Сейчас потребителям вернули 7,22 миллиона гривен, а в прошлом году общая сумма составляла всего 4,76 миллиона гривен.
Потребители активно защищают свои права с помощью Госпродпотребслужбы,
– подчеркнула Владислава Магалецкая.
На что жаловались украинцы
- Качество предоставления услуг – около половины от всех обращений.
- Качество непродовольственных товаров – на втором месте по количеству заявлений.
- Обращение которые касались приобретения товаров через интернет – на третьем.
- Качество продовольственных товаров – остальные обращений.
Как реагировала Госпродпотребслужба на жалобы
- Регулятор проверил 2 929 предприятий на которые жаловались потребители.
- Во время проверок было выявлено 821 нарушение.
- Из всех обращений, которые поступили в Госпродпотребслужбу за последние 6 месяцев, было удовлетворено 7 035, в прошлом году за аналогичный период обращений было 5 034, рассказали в регуляторе.