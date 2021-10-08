Объем денег "под матрасом"

Объем сбережений украинцев, которые население накопило вне банковской системы, начиная с 2010 года составляют, 30 – 35 миллиардов долларов , согласно оценке НБУ.

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Есть разные оценки "серой" экономики. Мы в Нацбанке считаем, что это до 30% ВВП. Если говорить об объеме сбережений граждан Украины, которые находятся вне банковской системы после 2010 года, то он равен 30 – 35 миллиардов долларов – в долларах, евро и гривнах,

– рассказал Шевченко.

Как считали в НБУ

Шевченко также уточнил, во время Киевского международного экономического форума, подсчет накоплений осуществлено по методологии платежного баланса. Что касается того, почему отсутствует оценка до 2010 года, то банкир объяснил это проблемами в статистике.

Что касается вопроса, как получить эти деньги "из-под матраса" – это небанковский финансовый рынок. Сегодня этот рынок более динамичный, его путь к клиенту короче, чем у банков,

– сказал Шевченко.

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Куда могут инвестировать украинцы

Глава НБУ рассказал на форуме, что пока у граждан есть 2,5 варианты инвестирования: депозиты и недвижимость, а также ОВГЗ, оценены им в 0,5 варианта.

Кирилл Шевченко на Киевском международном экономическом форуме / Фото – 24 канал, Валентина Полищук